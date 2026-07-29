İndirim oyununa son! 1 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanlığı, son yıllarda özellikle e-ticaret platformlarında ve sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı indirim kampanyalarına karşı yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor.

1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sahte indirim algısına geçit verilmeyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin amacının tüketicilerin indirim kampanyaları hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak, gerçeği yansıtmayan indirim algısını ortadan kaldırmak ve reklam uygulamalarında şeffaflığı artırmak olduğu belirtildi.

"Sepette indirim" kampanyaları da kapsama alındı

Yeni düzenleme yalnızca klasik indirim kampanyalarını değil, belirli şartlara bağlı avantajları da kapsıyor.

Buna göre;

"Sepette indirim"

"Belirli tutarda alışverişe indirim"

Benzeri şartlı kampanyalar

da indirimli satış reklamlarına ilişkin kurallara tabi olacak.

Referans fiyat son 10 günün en düşüğü olacak

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri de indirim öncesi referans fiyat uygulaması oldu.

Buna göre, indirimli satış reklamlarında esas alınacak fiyat, indirimin başladığı tarihten önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak.

Bu uygulamayla, ürün fiyatının kampanya öncesinde yapay şekilde artırılıp daha sonra yüksek indirim yapılmış gibi gösterilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bozulabilir ürünlerde farklı uygulama

Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmet sektöründeki indirimli reklamlarda ise tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla indirimden önce uygulanan son fiyat esas alınacak.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemeyle tüketicilerin korunmasını, reklam ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasını ve piyasada adil rekabet ortamının güçlendirilmesini amaçlıyor.