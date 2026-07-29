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Dünya O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı

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O ülke 7,1'lik depremle sarsıldı! Ölenlerin sayısı açıklandı

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Japonya’nın güneyindeki Kumamoto eyaletinde şiddetli deprem can kayıplarına yol açtı.

 

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Takaiçi, güneydeki Kumamoto eyaletinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini bildirdi.

 

Kumamoto Eyalet Valiliği de depremde 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açtı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde dün yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti. 7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedilmişti.

 

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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