Eğitim-Bir-Sen'in açtığı davaya Danıştay’dan yeşil ışık! Öğretmenleri ilgilendiren kritik karar

Eğitim-Bir-Sen'in, 2026 Ocak ayında yürürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada Danıştay, yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında kısmi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Aynı ilçe grubundaki tayin engeli kaldırıldı

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre Danıştay, yönetmelikte yer alan "Öğretmenin bulunduğu ilçe ile mazeretinin bulunduğu ilçe aynı ilçe grubunda ise mazerete dayalı yer değişikliği başvurusu yapılamaz." hükmünün yürütmesini durdurdu.

Kararla birlikte aynı ilçe grubu içerisinde bulunan ilçeler arasında mazerete bağlı yer değişikliği yapılmasının önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu.

Başvuru süresi uzatıldı

Danıştay'ın kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın il içi mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu ve takvimini güncellediği belirtilirken, öğretmenlerin ön başvuru süresinin 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

12 yıl ve 3 yıl şartına da kısmi durdurma

Yüksek Mahkeme, aynı eğitim kurumunda 12 yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenlerin, valiliklerce belirlenecek ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına atanmasına ilişkin düzenlemede de, ilçe gruplarının valiliklerce belirlenmesine yönelik kısmın yürütmesini durdurdu.

Danıştay ayrıca, isteğe bağlı yer değişikliği başvurularında aranan 3 yıllık hizmet süresinin hesabında, öğretmenin önceki görev yaptığı eğitim kurumundaki hizmet süresinin dikkate alınmamasına ilişkin düzenlemenin yürütmesini de durdurdu.

Eğitim-Bir-Sen'den açıklama

Sendika, kararın öğretmenlerin yer değiştirme haklarının korunması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtirken, ilçe gruplarına ilişkin bazı düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması talebinin ise Danıştay tarafından oy çokluğuyla reddedildiğini açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin hak kaybına yol açtığını değerlendirdiği düzenlemelere karşı hukuki süreci takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.