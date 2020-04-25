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Etkinlikler

Ramazan bayramı hangi güne geliyor?

23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece kalkılan sahurla mübarek ramazan ayı başladı. Ramazan ayıyla birlikte pek çok kişi “Ramazan bayramı ne zaman?” , “Ramazan bayramı ayın kaçında?” , “Ramazan bayramı tatili kaç gün?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Ramazan bayramı hangi güne geliyor?” sorusunun cevabı.

2020-04-25 13:38:00 -
Ramazan bayramı hangi güne geliyor?

2020 Ramazan ayı 24 Nisan’da başladı. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle camilerde, mescitlerde teravih namazları kılınmıyor. Toplu iftarlar, çadır iftarları yasaklandı. Aile ve komşu iftarlarının yapılmaması ise tavsiye ediliyor. Vatandaşların aynı evi paylaştığı kişilerle iftarlarını yapması öneriliyor. Ramazan ayıyla birlikte bayramın hangi güne denk geleceği de merak ediliyor.

Ramazan bayramı hangi güne geliyor?

24 Nisan Cuma günü 11 ayın sultanı ramazan ayı başladı. Milyonlarca kişi ramazan bayramının hangi güne denk geleceğini merak ediyor.

Arife günü 23 Mayıs Cumartesi

Bayramın 1. günü: 24 Mayıs Pazar

Bayramın 2. günü: 25 Mayıs Pazartesi

Bayramın 3. günü: 26 Mayıs Salı

Ramazan bayram tatili kaç gün?

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