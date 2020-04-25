Ramazan bayram tatili kaç gün?
Mübarek ramazanı ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi internette “Ramazan bayramı ne zaman?” , “Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?” , “Ramazan bayramı tatili belli oldu mu?” , “Ramazan bayramında kısıtlamalar kalkar mı?” , “Ramazan bayramı ne zaman?” , “Ramazan bayramı 2020” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, ramazan bayram tatili kaç gün?
24 Nisan’da ramazan ayı başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi “Ramazan bayramı tatili kaç gün olur?” , “Ramazan bayramında kısıtlamalar kalkar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Ramazan bayram tatili kaç gün?
23 Mayıs Cumartesi arife günü olacak. Ramazan bayramının 1. günü ise 24 Mayıs Pazar günü. Bayramın 3. ve son günü 26 Mayıs Salı... Normal şartlarda bayram tatili hafta sonuyla birleştirilip genellikle 9 gün olarak açıklanıyor. Ancak bu sene nasıl bir uygulama yapılacağı bilinmiyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bayramda nasıl bir yol haritası izleneceği önümüzdeki günler netlik kazanacaktır.