2022 yılının girmesiyle birlikte bayramlar tatiller araştırılmaya başladı. Peki, bu sene ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil

2022 yılında ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği gibi ramazan bayramı 3 gündür. Bu sebeple tatilin 5 Mayıs Perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Bayramdan önceki cumartesi günü ve arife yani pazar günü tatille birleştirilirse vatandaşlar 5 gün tatil yapabilir. Bayram tatilinin ne kadar, kaç gün süreceği ise nisan-mayıs ayı gibi netlik kazanacaktır.

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı resmi tatiller listesi

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı