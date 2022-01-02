  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil
Yaşam

Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil

Ramazan bayramı tatili 9 gün olur mu 2022 | 2022 yılının girmesiyle pek çok kişi tatilleri hesaplamaya başladı. Tatil planı yapacak olanlar sık sık ‘Ramazan bayarım tatili 9 gün mü 2022?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sene ramazan bayramı tatili kaç gün 2022 | 2022 ramazan bayramı tatili kaç gün olur?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 14:08:00 -
Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil

2022 yılının girmesiyle birlikte bayramlar tatiller araştırılmaya başladı. Peki, bu sene ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil

2022 yılında ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği gibi ramazan bayramı 3 gündür. Bu sebeple tatilin 5 Mayıs Perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Bayramdan önceki cumartesi günü ve arife yani pazar günü tatille birleştirilirse vatandaşlar 5 gün tatil yapabilir. Bayram tatilinin ne kadar, kaç gün süreceği ise nisan-mayıs ayı gibi netlik kazanacaktır.

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı resmi tatiller listesi

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay