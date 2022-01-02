Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil
Ramazan bayramı tatili 9 gün olur mu 2022 | 2022 yılının girmesiyle pek çok kişi tatilleri hesaplamaya başladı. Tatil planı yapacak olanlar sık sık ‘Ramazan bayarım tatili 9 gün mü 2022?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sene ramazan bayramı tatili kaç gün 2022 | 2022 ramazan bayramı tatili kaç gün olur?
2022 yılının girmesiyle birlikte bayramlar tatiller araştırılmaya başladı. Peki, bu sene ramazan bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan bayram tatili 2022 kaç gün? Ramazan bayramında kaç gün tatil
2022 yılında ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. Ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği gibi ramazan bayramı 3 gündür. Bu sebeple tatilin 5 Mayıs Perşembe günü sona ermesi bekleniyor. Bayramdan önceki cumartesi günü ve arife yani pazar günü tatille birleştirilirse vatandaşlar 5 gün tatil yapabilir. Bayram tatilinin ne kadar, kaç gün süreceği ise nisan-mayıs ayı gibi netlik kazanacaktır.
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılı resmi tatiller listesi
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı