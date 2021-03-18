Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar nelerdir?
Ramazan ayı yaklaşıyor. 13 Nisan 2021 tarihinde islam alemi ilk orucunu tutarak Ramazanı eda etmeye başlayacak. Bu ayda maddi durumu olmayan kişilere erzak yardımının yanı sıra maddi yardımlar yapmak için ülkemizde birçok kuruluş bulunuyor. Peki, 2021 ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar hangileri? İşte Ramazan'da muhtaçlara yardım dağıtan kurumlar...
Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştırmıştı. “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı ise , koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’de ve kriz bölgelerinde çalışma yaparak ve ramazan boyunca 1 milyondan fazla kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmıştı. İHH ve Türk Kızılayı gibi ramazanda yardım yapan diğer kurumlar şimdiden merak kazandı. İşte ramazada yardım dağıtan kurumların listesi...
Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
İHH Vakfı
Deniz Feneri
Türk Kızılayı
Belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütün valilik ve kaymkamlıklar
İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyeleri
Bu kurum ve kuruluşlar, 2021 yılında ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Buraya başvuran ailelere düzenli bir şekilde nakdi yardım yapılıyor.