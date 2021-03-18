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Yaşam Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar nelerdir?
Yaşam

Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar nelerdir?

Ramazan ayı yaklaşıyor. 13 Nisan 2021 tarihinde islam alemi ilk orucunu tutarak Ramazanı eda etmeye başlayacak. Bu ayda maddi durumu olmayan kişilere erzak yardımının yanı sıra maddi yardımlar yapmak için ülkemizde birçok kuruluş bulunuyor. Peki, 2021 ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar hangileri? İşte Ramazan'da muhtaçlara yardım dağıtan kurumlar...

Yeniakit Publisher
2021-03-18 16:55:00 -
Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar nelerdir?

Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Ramazan boyunca 10 milyon ihtiyaç sahibine 207 milyon lira yardım ulaştırmıştı. “Hep Birlikte Ramazan” sloganıyla faaliyetlerine başlayan İHH İnsani Yardım Vakfı ise , koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’de ve kriz bölgelerinde çalışma yaparak ve ramazan boyunca 1 milyondan fazla kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmıştı. İHH ve Türk Kızılayı gibi ramazanda yardım yapan diğer kurumlar şimdiden merak kazandı. İşte ramazada yardım dağıtan kurumların listesi...

Ramazan ayında yardım dağıtan kurumlar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

İHH Vakfı

Deniz Feneri

Türk Kızılayı

Belediyeler

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Bütün valilik ve kaymkamlıklar

İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyeleri

Bu kurum ve kuruluşlar, 2021 yılında ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Buraya başvuran ailelere düzenli bir şekilde nakdi yardım yapılıyor.

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