Ramazan 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2022? Ramazan ayı hangi ayda?
Ramazan ayına ne kadar kaldı 2022 | Milyonlar 11 ayın sultanı ramazanı beklemeye başladı. Peki, ramazan ayı ne zaman? 2022 ramazan ayı ne zamana denk geliyor?
Ramazan ne zaman? Yeni yılın ardından milyonlar ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zamana denk geliyor?
Ramazan 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2022? Ramazan ayı hangi ayda?
Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi üç ayalara, ramazana ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba