Ramazan ne zaman? Yeni yılın ardından milyonlar ramazan ayına ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. Peki, ramazan ayı ne zamana denk geliyor?

Ramazan 2022 ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2022? Ramazan ayı hangi ayda?

Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi üç ayalara, ramazana ne kadar kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Kadir gecesi 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek. 2022 ramazan bayramının birinci günü ise 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba