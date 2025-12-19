  • İSTANBUL
Teknoloji RAM krizi sürerken Samsung’dan rahatlatan mesaj: SSD’ler güvende
RAM krizi sürerken Samsung’dan rahatlatan mesaj: SSD’ler güvende

RAM tarafındaki sıkıntılar sürerken Samsung, SSD üretiminde aksama olmadığını ve tüketici SSD’lerinin şu an için güvende olduğunu duyurdu.

Son dönemde artan yapay zekâ talebi, RAM ve bellek piyasasında ciddi bir sıkıntı yarattı. Birçok üretici kaynaklarını veri merkezlerine kaydırırken, tüketici tarafında fiyat artışları ve stok sorunları konuşulmaya başlandı.

Bu ortamda Samsung, SSD kullanıcılarını rahatlatan bir açıklama yaptı. Şirket, RAM tarafında baskı olsa da SSD üretiminin devam ettiğini ve tüketici SSD’lerinin bu krizden şimdilik etkilenmeyeceğini net şekilde ifade etti.

Ancak uzmanlara göre bu “şimdilik” vurgusu önemli. Bellek pazarındaki dengesizlik uzun sürerse SSD fiyatlarının da dolaylı olarak etkilenmesi mümkün. Yine de kısa vadede Samsung’un SSD’ler konusunda geri adım atmaması, kullanıcılar için olumlu bir gelişme.

 

