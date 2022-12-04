Rakitskyi ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor, Ukraynalı stoper Yaroslav Rakitskyi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız oyuncularından Yaroslav Rakitskyi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncumuza takımımıza katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.
33 yaşındaki Rakitskyi, bu sezon Adana Demirspor forması altında 9 resmi maçta 1 asist yaptı.