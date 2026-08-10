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Spor Rakiplerini nakavtlarla geçti! Bilecikli Doruk Türkiye ikincisi oldu
Spor

Rakiplerini nakavtlarla geçti! Bilecikli Doruk Türkiye ikincisi oldu

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Rakiplerini nakavtlarla geçti! Bilecikli Doruk Türkiye ikincisi oldu

Adana’da düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Doruk Yılmaz; eleme, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarını nakavtla kazanarak finale yükseldi. Genç sporcu, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Bilecikli Muaythai sporcusu Doruk Yılmaz, Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Adana'da 14-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarının tamamını nakavtla kazanan Yılmaz, finalde elde ettiği dereceyle Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılı sporcu Doruk Yılmaz ve antrenörü Burak Buğday, elde ettikleri derecenin ardından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

 

Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, "Doruk'un şampiyonada gösterdiği mücadele ve elde ettiği Türkiye ikinciliği bizleri gururlandırdı. Sporcumuzun ve antrenörümüzün emeklerinin karşılığını alması bizler için büyük mutluluk. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

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