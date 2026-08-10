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Dünya Ukrayna’dan Rusya’ya korkunç saldırı! 12 kişi öldü, 39 yaralı
Dünya

Ukrayna’dan Rusya’ya korkunç saldırı! 12 kişi öldü, 39 yaralı

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Ukrayna’dan Rusya’ya korkunç saldırı! 12 kişi öldü, 39 yaralı

Ukrayna’nın Rusya’nın Nijnekamsk kentine düzenlendiği İHA saldırısında 12 kişi can verdi, 39 kişi de yaralandı. Saldırıda TANECO petrol rafinerisinin de vurulduğu belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta can kaybı artmaya devam ediyor. Ukrayna, Rusya’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nijnekamsk kentine İHA saldırısı düzenledi.

Nijnekamsk Belediye Başkanı Radmir Belyayev, Ukrayna’nın kentteki sanayi tesislerini ve yerleşim yerlerini hedef aldığını belirterek, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de yaralandığını aktardı. Belyayev, Tataristan Başkanı Rustam Minnihanov'un Ukrayna'nın saldırısının ardından yas ilan ettiğini söyledi.

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırıda Rusya'nın teknolojik açıdan en gelişmiş petrol rafinerilerinden biri olarak bilinen Tatneft'e ait TANECO petrol rafinerisinin de vurulduğu iddia edildi. Söz konusu rafineri geçtiğimiz haziran ayında Ukrayna tarafından vurulmuştu.

 

Ukrayna alışveriş merkezini vurdu

Ukrayna ayrıca, 2014 yılında Rus güçleri tarafından ele geçirilen Donetsk’teki Makiivka kentinde bulunan ve eskiden Epicentr olarak bilinen Galaktika Alışveriş Merkezini de vurdu. Alışveriş merkezinde yangın çıktı.

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Bu ukrayna itini artik bitirinde fitne bitsin
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