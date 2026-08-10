Felaketin ardından küllerinden doğdu: Bozkurt’un çehresi tamamen değişti!

Çevre ve Şehircilik ile Belediye olarak kanalizasyon ve yağmurlama sistemi tamamen yenilendi. Üst yapıyı da tamamlamamızla birlikte ilçemizin sosyal tesislerini tamamen yeniledik. Şu an vatandaşlarımız bu tesislerde ve ilçemizde sorunsuz bir şekilde yaşantısına devam etmekte. Yani selin izleri tamamen kayboldu." İlçede yeniden sel felaketinin yaşanmaması için de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti: "Selin ardından çalışmaların şu an yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Tekrar ikinci bir etap olarak ilçemizde 36 TOKİ konutu ve 24 dükkanımız ve otel projesi ihale oldu. Onlar da yüzde 95 bitmiş durumda. İnşallah bu sene tamamlanacak. Aynı zamanda devam etmekte olan Devlet Hastanemiz var. O da yüzde 100'e yakın noktada. İnşallah yakında açılışı yapılarak yeni modern bir binada vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Onların da tamamlanmasıyla birlikte ilçemizdeki yapılacak ve planlanan her şey yüzde 100 tamamlanmış olacak. Bu kısa zaman içerisinde ilçe tekrar devletimizin büyük gücüyle küllerinden doğdu. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimize, milletimize, bize yardıma koşan herkese ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."