Felaketin ardından küllerinden doğdu: Bozkurt’un çehresi tamamen değişti!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarla ilçe modern görünümüne kavuştu. Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi. Sel felaketinin ardından yaraların hızla sarılmaya başlandığı ilçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar inşa edildi, sel riskini önlemek için Ezine Çayı'nın yatağı genişletildi, istinat duvarları yapıldı. Selin yok ettiği yeşil alanlar ise tekrar eski görüntüsüne kavuşturularak ilçenin sosyal donatı alanları genişletildi. İlçede son bir yılda ise Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi. Otel projesi ve TOKİ tarafından yapımı devam eden 36 konut ile 24 dükkanın inşaat çalışmalarının bitmesiyle ilçede planlanan çalışmalar tamamlanacak.