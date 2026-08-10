10 Ağustos 1999: Abdurahman Gürses'in vefatı (Reîsülkurrâ)

Abdurahman Gürses, Hafız Said Efendi ve Fatma Hanım’ın çocukları olarak 1 Temmuz 1909’da Sakarya Hendek ilçesi Soğuksu köyünde dünyaya geldi. İlk öğretmeni cami imamı babasıyla eğitimine başladığı hafızlığını 13-14 yaşında tamamlar. Hafızlığını takiben birkaç yıl Ramazan aylarında mukabele okur.

Mukabele okuduğu vakitlerde kendi ifadesiyle Hendek’te “Bir çok hocaefendinin kendisinden besmele çektiği” mübarek bir zat olan Abdurrauf Hoca kendisini dinler ve aynı zamanda eniştesi olan Yeni Cami imamı Hoca Osman Efendi’ye “Bu çocuğun istidadı var. Buna talim okutayım” der.







Gürses, talim eğitimini tamamladıktan sonra birkaç yıl daha memleketinde kalır ve 1922’de İstanbul’da Daru’l-Hilafeti’l-Âliyye ismiyle maruf bir medreseye girer, Ayasofya Soğuk Çeşme medreselerinde eğitim görür. İstanbul’da bulunduğu bu sırada çeşitli camilerde Kur’an-ı Kerim tilavet eden Abdurrahman Gürses, kısa zamanda güzel sesi ve “fem-i muhsin”i ile içlerinde Esad Erbili Efendi’nin de olduğu Kur’an sevdalılarınca tanınan biri haline gelir.



Abdurrahman Gürses’in Esad Erbili Hazretleri ile tanışması o yıllarda sesinin ve tavrının güzelliği neticesinde vuku bulur. 3 Mart 1924’de medreselerin kapatılması üzerine memleketine döner ve 1934’a kadar 10 yıl Hendek’te kalır.







Yıl 1934’te Abdurrahman Gürses tekrar İstanbul’a gelir.



Üsküdar’da Selimiye Camii İmam-hatibi Hasan Fehmi Efendi’den İstanbul tariki üzerine Aşere-Takrip-Tayyibe tahsili gören Abdurrahman Gürses 1937’de icazetini alır. 1938’de ilk görev yeri Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’ne tayin olunur.







Burada 1 ay gibi kısa bir zaman görev yaptıktan sonra Teşvikiye Camii’ne geçer.



Teşvikiye Camii’nde 5 yıl görevden sonra 22 Mayıs 1944’de, 35 sene boyunca, emekliliğine kadar görev yapacağı Beyazıt Camii’ne tayin edilir. Abdurrahman Gürses Hoca 1979’de Beyazıt Camii İmam-hatipliğinden resmen emekli olur. 10 Ağustos 1999’da hakkın rahmetine kavuşur.