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85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

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85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

Şanlıurfa'da İbrahim Yaprak isimli şahıs 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü. Cani şahısın İsviçre'de eşini boğarak öldürmesi nedeniyle 15 yıl hapis yattığı iddia edildi.

#1
Foto - 85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

Bozova'nın Türkmenören Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. 85 yaşındaki İslim Yaprak, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

#2
Foto - 85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

SAĞLIK DURUMU NASIL? Yaşlı kadın, komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#3
Foto - 85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

Yaprak'ın İsviçre’de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle de yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı iddia edildi.

#4
Foto - 85 yaşındaki kadını sopayla öldüresiye dövdü! Kadının durumu ağır!

Tahliyesinin ardından yaklaşık 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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