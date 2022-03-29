Rakiplerini de hayatın zorluklarını da yendi

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Kerem Özmen, yaşadığı birçok zorluk nedeniyle bırakma noktasına geldiği spordan kopmayarak büyük başarılar elde etti.

Spora 8 yaşında başlayan Kerem'in bir süre sonra antrenörü görevi bıraktı. Antrenörsüz kalan genç sporcu, annesi ile babasının ayrılmasının ardından 3 çocuklu ailenin en büyüğü olarak garsonluk yaparak evi geçindirmek zorunda kaldı.

Boksu bırakma aşamasına gelen Kerem Özmen, bu sırada boks antrenörü Nazım Dalkıran'dan yardım istedi. Güreşte, eski dünya şampiyonu, şu anda da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşaviri olan Selçuk Çebi'nin yardımlarıyla Ankara'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde tekrar boks yapmaya devam ederek hayata tutunan Özmen, genç yaşına rağmen boks yaşantısına önemli başarılar sığdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2021 yılında düzenlenen Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Kerem Özmen, 2013'ten itibaren çeşitli kategorilerde 9 kez Türkiye şampiyonu oldu. Kerem, 22 yaş altı şampiyonasında da ilk uluslararası organizasyonunda altın madalya kazandı.

19 yaşındaki Özmen, yaşadığı süreçleri anlatarak, "Çok zor şartlara karşı hiçbir zaman pes etmedim. Artık bayrağımızı göndere dikmenin vakti gelmişti. İlk kez katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde ettim. Dünyada büyükler kategorisinde gümüş madalya kazandım. Finalde 2 olimpiyat, 3 dünya şampiyonu Kübalı boksöre zorlu geçen maçın ardından sayı ile yenildim. Ben tarih yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Önünde bulunan Akdeniz Oyunları'nın çalışmalarına başlayacağını kaydeden Özmen, şöyle devam etti:

"2,5 ay sonra Akdeniz Oyunları var, bunun hazırlıklarına başlayacağım. Akdeniz Oyunları'nda da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Benim maçlarda en büyük motivasyonum da bu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bizimle her konuda ilgilenen şube sorumlumuz Selahattin Atasever'e çok teşekkür ediyorum. Benim en büyük hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Ben de bunu başaracak hırs, azim var. Altın madalyalar getireceğime adım gibi eminim."

Trabzon Havalimanı'nda kendisinin fazla ilgiyle karşılanmamasına üzüldüğünü dile getiren genç sporcu, "Ben önüme bakacağım. Tek başıma hayat mücadelesi etmeyi dahi bilen birisiyim. Ülkeme hayırlı evlat, hayırlı sporcu oldum. Trabzon'da boksa daha fazla destek verilmeli. Bu branşta yetenekli çok sporcu var." şeklinde konuştu.

"Paris Olimpiyatları'nda ilke tanık olacağız"

Kerem Özmen, erkekler boksta Türkiye'de olimpiyat altın madalyası olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Ben çok inançlı bir insanım. İnandığımı yapmışımdır. Çok olumsuzluklar yaşadım ama pes etmedim. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya ile İstiklal Marşı'mızı okutmaya şimdiden motive oldum. Türkiye'ye ilk yaşatmak istiyorum. Kadınlarda Busenaz Sürmeneli bu gururu yaşattı, kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah erkeklerde de bana nasip olacak. Bir ilke tanık olacağız. Ben inanıyorum, sizler de bana inanın. Hep beraber bunu yaşayacağız. Beni zor günlerde destekleyen Fatih Kalkışım'a, Çağrı ve Adem Bala'ya, Savaş Şahin'e, Tolgahan Öztürk'e, Haşim Çavdaroğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok kıymetliler. Bugünkü başarıda onların da emekleri var. Nazım hocamı da Selçuk Çebi'ye de hiçbirini unutmayacağım."

Ronaldo sevinci

Kerem Özmen, madalya kürsüsüne ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun gol sevinci hareketiyle çıkmasına ilişkin de "Ben onun futbolculuğu ile ilgili değil, karakteriyle tüm dünyaya örnek olduğu için bu sevinci yaparak kürsüye çıkıyorum." ifadesini kullandı.