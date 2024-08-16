Rakipleri kahrolacak, Beşiktaş havalara uçacak! "Kadro dışı" kaldı diyerek ilan ettiler! Tüpraş'a müjde...

Beşiktaş ile adı anılan ve satış listesine konulan yıldız futbolcu Federico Chiesa ile ilgili Juventus’tan flaş bir hamle geldi.

Beşiktaş’ın Juventus'un satış listesine koyduğu yıldız futbolcu Federico Chiesa ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Geçtiğimiz hafta siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Chiesa ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

* Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor.

Yücel’in açıklamalarını oyuncunun menajeri “Söz konusu kişiyi tanımıyorum. Federico Chiesa için Beşiktaş'la hiç görüşmedim” cevabını vermişti.

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Chiesea ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı… Juventus yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 26 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Romeo Agresti'ye göre İtalyan kanat oyuncusu takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdürüyor.