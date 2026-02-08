“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

İktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarına indirim yapmayı vaat eden ve CHP’li Kamer Genç’in mezarına rakı kadehi tokuşturup poz veren, bu yüzden kamuoyunda, “Rakıcı Özgür” olarak anılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul, Esenyurt’ta yaşanan bir olaydan sonra yine gündem oldu. Esenyurt’ta alkol masası kuran arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Gelen skandal haberin ardından vatandaşlar, “İşte Özgür’ün hayal ettiği gençlik” yorumu yaptılar.