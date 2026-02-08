“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

  • İSTANBUL
İktidara gelmeleri durumunda rakı fiyatlarına indirim yapmayı vaat eden ve CHP’li Kamer Genç’in mezarına rakı kadehi tokuşturup poz veren, bu yüzden kamuoyunda, “Rakıcı Özgür” olarak anılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul, Esenyurt’ta yaşanan bir olaydan sonra yine gündem oldu. Esenyurt’ta alkol masası kuran arkadaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Gelen skandal haberin ardından vatandaşlar, “İşte Özgür’ün hayal ettiği gençlik” yorumu yaptılar.

Olay, sabaha karşı Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi 3050 Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, Ersin Alataş (40) isimli şahıs, Hakkı K. ve Mehmet D. K. isimli arkadaşlarıyla beraber gittiği evde alkol aldı.

İddiaya göre, Mehmet D.K. ve Ersin Alataş arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Mehmet D.K. isimli şüpheli kavga sırasında Ersin Alataş'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin Alataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 suç kaydı olduğu öğrenilen Hakkı K. (37) ve 16 suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet D.K. (33) isimli şahısları gözaltına aldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Ersin Alataş'ın 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaşanan rezillik akıllara CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakı fiyatlarında indirim yapma vaadini getirdi.

