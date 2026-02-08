  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu toprakların özüyle kavga ediyorlar! Belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İP'li ahlaksız tutuklandı Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı Balistik seramik üretiminde küresel pazarda zirveye oturduk Türkiye’nin zırhı dünya pazarında FETÖ’cüler bin pişman! Perinçek'in çağrısına Gülen'den cevap: Hatalarımızla yüzleşmeye hazırız Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı? Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar Çölaşan ‘yalan-dolan, dindar düşmanlığı’nda 50. yaşına basmış EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür İstanbul’da deprem riski biliniyor ama... Türkiye-Afrika ilişkileri “Kazan-kazan” esaslı yaklaşım ile güçlendi İnsani yaklaşım güçlü işbirliği
Aktüel MSB paylaştı: Hayırseverlerin ördüğü bereler Mehmetçik'e teslim edildi
Aktüel

MSB paylaştı: Hayırseverlerin ördüğü bereler Mehmetçik'e teslim edildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MSB paylaştı: Hayırseverlerin ördüğü bereler Mehmetçik'e teslim edildi

Açıklamada, “Urla/İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl Hanım ve arkadaşlarının gönülden örmüş olduğu 200 adet bere, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alınarak 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Urla/İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl Hanım ve arkadaşlarının gönülden örmüş olduğu 200 adet bere, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alınarak 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi" denildi.

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin görüntülerine de yer verildi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23