Acun’a sincap darbesi! Takımı 3-2 yenildi

İngiltere’de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City sahasında Bristol City’yi konuk etti. Karşılaşmaya ilginç anlar damga vurdu. Sahaya giren bir sincap oyunun iki kere toplamda 8 dakika durmasına neden oldu. Hull City, yaşananları sosyal medyada “Sahayı bozan sincap” notuyla duyurdu.

Oyun yeniden başladıktan birkaç dakika sonra sincap yeniden sahaya girip kale çizgisini geçerek ağlara doğru koştu. Taraftarlar bu anı gol olmuş gibi tezahüratla karşıladı. Sincap görevliler tarafından güçlükle yakalanırken maçı Bristol City 3-2 kazandı. Hull City ise zirve yarışında ağır yara aldı.