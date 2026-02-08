EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür

Araştırmacı Yazar Murat Akan, Epstein’in dünyayı yönetmek üzere kurduğu şantaj düzenini Akit’e yorumladı. Batı’nın sapkınlıklarla dolu bir çöküş sürecine girdiğini belirten Akan, Türkiye önderliğindeki İslâm medeniyetinin yeni yükselen güç olduğunu vurguladı. Erdoğan, Jinping, Putin ve Hamaney gibi liderlerin elde edilemediği için hedef seçildiğini vurgulayan Akan, ‘Net söylüyorum; ABD medeniyeti çökmüştür, batı medeniyeti çökmüştür. Şu anda yükselen güç Türkiye’nin önderliğinde İslâm medeniyetidir” dedi.

Sayın Alkan, Jeffrey Epstein skandalı nasıl ortaya çıktı?

Jeffrey Epstein meselesi 2008 yılında başlıyor. 2008 yılında Epstein’in küçük yaştaki kız çocuklarını istismar ettiğine dair yoğun ihbarlar geliyor. Sonra, birtakım soruşturmalar yapılıyor ve 13 ay hapis cezasına çarptırılıyor Jeffrey Epstein. Fakat araya hatırlı kişiler belki de MOSSAD araya girerek bu 13 aylık cezayı erteletiyor, paraya çeviriyor.

KÜRESEL GÜÇLER KEŞFEDİNCE BİRDEN YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Peki bu Jeffrey Epstein kim?

Jeffrey Epstein, tabiri caizse sıradan bir hayat yaşayan bir aileye mensup Yahudi kökenli birisi. Kendisi üniversiteyi bitiremeyen ve orta zeka seviyesine sahip bir kişi. Fakat enteresan olan şey şu. Üniversiteyi bitiremediği halde bazı okullarda matematik öğretmenliği yapıyor ve öğretmenlik yaparken öyle görünüyor ki bu küresel güçlerle bir bağlantı sağlıyor. O küresel güçler daha doğrusu MOSSAD, İsrail bunu keşfediyor. Sonra finans dünyasına geçiyor. Finans dünyasıyla tanışıyor. City of London’daki küresel finans dünyasıyla. Yani küresel sermaye oligarşisinin merkezleri, onları yönetenler ve Wall Street bankerleriyle tanışıyor. Yani kısacası dünya genelinde sermayeyi elinde bulunduran ve küresel sistemi iyi bilen o güçlerle içli dışlı olmaya başlıyor. Bankacılık sisteminde çalışıyor. Rockefeller’larla tanışıyor. Dolayısıyla bir anda şansı değişiyor. Kariyer basamaklarını çok hızlı çıkmaya başlıyor. Sonra birileri bunun önünü açıyor. Emlak dünyasına giriyor. Çok ciddi sayıda emlak alıp satıyor. Birileri buna çok ciddi alan açıyor.

EPSTEİN’İ BÜYÜTEN KRİTİK BAĞLANTILAR

Kariyer basamaklarını hızla tırmanmasında Ghislaine Maxvell’in de etkisi var sanırım.

Jeffrey Epstein’in, özellikle küçük yaştaki kız çocuklarını temin eden Ghislaine Maxwell’in sevgilisi olduğu iddia ediliyor. Ghislaine Maxwell figürü çok önemli. Çünkü Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell’in kızı. Peki Robert Maxwell kim? Robert Maxwell, İngiltere merkezli bir küresel basın imparatoru. Ve Yahudi kökenli birisi. Robert Maxwell çok önemli bir figür. Hem İsrail adına hem de dünya küresel basını adına. Öldüğünde, ki öldüğünde 1991 yılında cesedi okyanus sularında bulunuyor. O da şüpheli bir ölüm. Kudüs’teki Zeytin Dağı’na gömülüyor. Süleyman Tapınağı’na bakan ve Yahudilerce çok kutsal bir yer sayılan, ki hem İslam dini açısından da kutsal bir yer hem Hıristiyanlık açısından da kutsal bir yer. Ama özellikle Siyonizm açısından çok kutsal bir yer. Siyonizm’e, İsrail tarihine çok büyük emekleri geçen, çok büyük hizmetleri olan kişileri ancak buraya gömüyorlar. Orada bir mezarın fiyatı milyon dolarlarla ölçülüyor. MOSSAD inanılmaz bir tören, cenaze düzenliyor. Maxwell’i oraya gömüyorlar. İşte Ghislaine Maxwell böyle birisinin kızı. Getiriyorlar, Jeffrey Epstein’in yanına monte ediyorlar tabiri caizse. Yani sevgili adı altında yanına yerleştiriyorlar. Aslında ikisi de MOSSAD’a çalışıyor. Sonra mesela bunlar 1998 yılında o Epstein adasını alıyorlar. British adalarına yakın bir ada. Ghislaine Maxwell dünya sosyetesini çok iyi tanıyor. Kimden dolayı? Babası Robert Maxwell’den dolayı. Bu Ghislaine Maxwell’i Jeffrey Epstein’le tanıştıran kişi kim? Rothschild ailesinden, Rothschild’lerin finans dünyasını yöneten ve dünya finans sisteminin içerisinde çok önemli bir kişi olan Rothschild’lerin gelini Lynn Froster de Rothschild. Bu kadın Ghislaine Maxwell’i Jeffrey Epstein ile tanıştıran kişi.

THE EKONOMİST’İN KAPAKLARI DA EPSTEİN ADASINDA BELİRLENİYOR

Bu isim, aynı zamanda şu her yıl olacakları kapak yapan The Ekonomist dergisinin yöneticisi değil mi?

Evet. Lynn Froster de Rothschild aynı zamanda The Ekonomist dergisini Rothschildler adına yöneten kişi. Bu The Ekonomist dergisinin kapaklarını yeni yıla girerken o derginin kapaklarına koydukları şeylerin öngörülerini görüyoruz. Yani gelecek yıl ne olacak? Trendlerde ne görünecek? Hangi şeyler ön plana çıkacak? Devletlerarası ilişkiler nasıl olacak? diye hep tartışırız. İşte şimdi Jeffrey Epstein olayıyla ortaya çıkıyor ki, bütün bu olup bitenler aslında bir öngörü filan değil. Bütün dünyada günlerce tartışılan o kapakların sırrı şöyle ortaya çıkıyor: Bu plan ve projeler esasında Jeffrey Epstein’in adasında belirlenip planlanıyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve kapaklara konuluyor.

SİMPSONLAR’IN YAPIMCISI DA EPSTEİN’LE BAĞLANTILI

Simpsonlar animasyon dizisinin de bunlarla alakası var mı?

Simpsonlar dizisi de önemli. Bu dizi de dünyada olabileceklerin tartışıldığı, konuşulduğu, kehanetlerde bulunan bir animasyon dizisi. O animasyon dizisinin yapımcısının da aynı şekilde Epstein’le bağlantılı olduğu belgelerde net olarak ortaya çıktı. Yani medya yoluyla, sinema yoluyla yaptıkları plan ve projeleri normalleştiriyorlar.

DOSYALARI İSRAİL’DEN KURTULMAK İSTEYENLER SIZDIRDI

Bu belgeler nasıl birden bire ortalığa saçıldı?

Bu önemli. Şimdi burada bir çatışma var. Kiminle kim çatışıyor? İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan küresel nizam çöktü. Yeni bir küresel düzen kuruyorlar. Bu düzeni kimin kuracağı konusunda bir savaş var, bir çatışma var. Devletler arasında çatışma olduğu gibi bir de devlet dışı aktörler arasında da çatışma var. Sermaye grupları arasında da çatışma var. Dünyada devletler üstü yapılanma dediğimiz kimisi üst akıl diyor, kimisi şeytani akıl diyor, kimisi küresel akıl diyor. Adına ne derseniz deyin, devletler üstü bir yapılanma var. Bu yapılanma içerisinde de bir tartışma var. Mesela Amerika’da dört tane klik savaşıyor şu anda. Kim bunlar? Birisi siyonistler, birisi evangelistler, birisi küreselciler, birisi de ABD milliyetçileri. İşte bu olayı patlatan asıl kişiler ABD milliyetçiler. Yani artık İsrail’den çok rahatsız olan, İsrail’in ABD’yi ve Donald Trump’ı kuşattığını düşünen ABD milliyetçileri, bu dosyaları patlatarak esasında bu İsrail kuşatmasından kurtulmak istiyor. Dolayısıyla burada devreye İsrail de girerek, MOSSAD da girerek inanılmaz derecede bilgi kirliliği oluşturuyor. Çünkü ne kadar bilgi kirliliği oluşturursanız bu işi sulandırırsınız. Dolayısıyla insanlar bir süre sonra “Ya of bu kadar da olmaz, sıkıldık” demeye başlar. Kafası karışır, bilgi kirliliği olur ve aynı zamanda onun yerine başka bir sistem kurulur bu arada. Yani bunlar tamam bitti, her şey ortaya çıktı. Bundan sonra her şey güzel olacak diye asla düşünemeyiz. Bu sistemi kuran eğer bu sistem yıkıldıysa mutlaka yeni bir sistem kurabilir. Ama net olan bir şey var şu Batı ve Batı medeniyetinin sonu demektir.

BATI MEDENİYETİ ÇÖKTÜ, İSLÂM YÜKSELEN GÜÇ

Bu sapkınlıkların ortaya saçılması Batı medeniyetine büyük zarar verdi değil mi?

Bugüne kadar çağdaş, laik, efendim, demokrat bilmem işte örnek alınacak, özgürlükler ülkesi dediğimiz bu Batı medeniyeti, Amerika. Gördük ki onları yönetenler çok elit dediğimiz kişiler. Gözümüzde büyüttüğümüz insanlar tamamen bir sapkın, tamamen bir sapık ve dolayısıyla insan eti yiyecek kadar efendim, on yaşındaki kızlara tecavüz edecek kadar da medeniyetten uzak sapkın insanlar. Bu net olarak ortaya çıktı. Bu da İslâm medeniyetinin artık bundan sonra yükselişe geçeceğini gösteriyor. Net söylüyorum ABD medeniyeti çökmüştür, batı medeniyeti çökmüştür. Şu anda yükselen güç Türkiye’nin önderliğinde İslâm medeniyetidir.

KAÇIRILDIĞINA DAİR İHBARLAR VAR

Epstein’in ölmediği ve kaçırıldığına dair iddialara ilişkin ne diyebilirsiniz?

Öldü mü, öldürüldü mü, kaçırıldı mı? Bu da çok tartışılıyor. Bakın burada kaçırıldığına dair çok ciddi iddialar var. Elimde belgeler de var. Öldürüldüğü gün birisi isimsiz paylaşım yapıyor. Sonra FBI bu paylaşımın peşine düşüyor. Birebir anlatıyor. O paylaşımda deniyor ki, “Plakası alınamayan bir araç geldi. Arka koltukta bir asker elbiseli kişi oturuyordu. Jeffrey Epstein’i koğuşundan götürdüler” Ve çok enteresan şeyler oluyor. Bakın Jeffrey Epstein’in ölümünden bir gün önce onunla aynı koğuşta kalan cinayetten yargılanan eski polis olan kişi bir anda tahliye ediliyor. Yani tek başına kalıyor Jeffrey Epstein. Aynı gün kameralar çalışmıyor. Koğuştaki kameralar çalışmıyor. Sonra sürekli kontrol etmesi gereken, 7/24 kontrol etmesi gereken, gardiyanlar öldüğü gün kontrole gelmiyorlar. Şimdi bu kadar tesadüfü üst üste koyarsanız, yani herhalde kimse inanmaz. Yine aynı şekilde olay anına ilişkin 3 dakikalık görüntü kayıp. ABD Adalet Bakanlığı Jeffrey Epstein’in öldüğüne dair ham görüntüleri yayınladı. Ölmeden bir hafta önce yapılan röportajda diyor ki “Ben hayatta asla intihar meyilli değilim. Dolayısıyla benim daha yaşayacağım çok hayat var. Ben intihar etmem” İntihar meyillisi olmadığına dair rapor da var. Kaçırıldığına dair FBI soruşturma başlatmış. Bakın bu soruşturmanın da üstünü kapatıyorlar. FBI, ABD Savcılığı, bütün hepsi bu isimsiz kişinin sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımın ki o paylaşımda bahsettiğim gibi, diyor ki geldiler, götürdüler, kaçırdılar diyor. Şimdi bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı biliyor musunuz? Sonra FBI bu kişinin peşine düşüyor. Yani isimsiz olarak paylaşım yapanın, Epstein’in yattığı hapishanede görevli bir kişi olduğu ortaya çıkıyor. Bütün belgeleriyle bunu buluyorlar. Yani esasında oradaki kişi tanıklık ediyor.

Başta Erdoğan beş lidere etki edemediler

Bu yapının ulaşamadığı liderlerden bahseder misiniz?

Gördük ki orada elde edemedikleri liderlerin başında İslâm ülkelerini yönetenler, hakiki İslâmi düzeni yaşatmak isteyen liderler geliyor. Gerçekten de Müslüman liderleri elde edememişler. Elde edemedikleri beş tane lider var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ne yaptılar? 15 Temmuz darbesini yaptılar. Diğeri İmran Han Pakistan Başbakanı. Yargı yoluyla uzaklaştırdılar. Diğer taraftan Putin’e de yanaşamadılar ve işte Ukrayna-Rusya savaşını çıkarttılar. Çin Devlet başkanı Xi Jinping ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e de ulaşamadılar. Bugün İran’ın dini liderinin de Epstein dosyasında nüfuz edilemeyen liderler arasında olduğunu da belirtmek gerekir.

YENİ VE TERTEMİZ BİR DÜNYA KURMAK İÇİN FIRSAT

Bu skandal, dünyanın temizlenmesine vesile olur mu?

Elbette, asla karamsar olmamak lazım. İyiye doğru gitmek için önemli bir fırsattır. Dünyanın nasıl bir sapkınlar eliyle yönetildiğini bilip tehdit ve tehlikeyi görüp yeni tertemiz bir dünya kurmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda gerçekten de büyük bir arınma ve kimin gerçekten insani, kimin hangi medeniyete mensup olup olmadığını, hangi medeniyetin yükseleceğinin görülmesi açısından ve özellikle İslam medeniyetinin yükselmesi açısından yeni bir dönemin başlangıcı ve bir fırsat olarak görebiliriz.

Şantaj dosyalarıyla bütün dünyaya hükmetmeye çalışıyorlar

Bunlar bu tür kirli yöntemlerle uzun yıllardır dünyayı yönetiyorlar değil mi?

Bugüne kadar dünyayı, seçtiklerimizin yönettiğini zannediyorduk. Ama Jeffrey Epstein belgelerinin açıklanmasıyla ortaya çıktı ki; dünyayı bir avuç sapkın yönetiyor. Bakın burası sadece sapıklık merkezi, çirkinlik merkezi değil. Burada asıl konuşulması gereken konular, dünya meselelerinin masaya yatırıldığı ve kimin yükseleceği, kimin düşürüleceği, kimin imajının sarsılacağı ve hangi liderlerin başa geleceği ve hangi liderlerin baştan gideceği, hangi bürokratın nereye geleceğine varıncaya kadar burada tartışılmış, konuşulmuş ve böyle bir karar mekanizması oluşturulmuş. Aynı zamanda burada ciddi bir sermaye var. Burayı finanse eden güçler var. Mesela Rothschild ailesiyle tek bir şirket için Jeffrey Epstein 25 milyon dolarlık anlaşma yapmış. Aynı şekilde Jeffrey Epstein, bir lise mezunu Rockefeller Üniversitesinde mütevelli heyetinde. Yani bu ilişkileri çok iyi görmek lazım. O yüzden de sermaye, bürokrasi ve elde ettiği şantaj dosyalarıyla bütün dünyaya hükmetmeye çalışıyorlar. Yani açık söylüyorum burası bir istihbarat yapılanması. Dünya çapında yürütülen bir istihbarat yapılanması. Burada elde edilen bilgiler, tuzağa düşürülen insanlar kullanılarak onlardan bilgi alıyorlar. Ülkelerini satmasını istiyorlar ve dosya oluşturuyorlar. Bal tuzağı denilen yöntemle elde ettikleri şantaj dosyalarıyla boyunduruk altına aldıkları kişilerin önüne yeri ve zamanı geldi mi o dosyayı koyuyorlar. İşte bunlardan bir tanesi. Bakın gitmeyen yok.

PANDEMİ SİMÜLASYONLARINI EPSTEİN ADASINDA YAPMIŞLAR!

Bill Gates de bunlardan biri olarak gösteriliyor.

Evet. Dünya Koronavirüs sürecinde Bill Gates’in ağzına bakıyordu. Hangi tedaviyi önerecek, hangi aşıyı önerecek? Ama gördük ki Bill Gates ve Epstein, 2017’de pandemi simülasyonlarını, pandemi çalışmalarını Jeffrey Epstein adasında yapmışlar. Maillerde bunların hepsi var. Kendisi zaten söylüyor. Diğer taraftan mesela bütün etkili yetkili orada. Yani oraya giden Prens Andrew mesela. İngiltere kraliyet ailesinden adam oraya gitmiş onu tuzağa çekmişler. Kraliyet ailesi bunu sildi ve saraydan attı. Şimdi İngiltere’de eski bir bakan, eski ABD büyükelçisi, İngiltere’nin ABD büyükelçisi. Ülkesini satmakla, gizli bilgileri vermekle bugün soruşturma başlatıldı. Şimdi böyle çok sayıda insan var. Yani MOSSAD destekli küresel çapta kurulmuş bir istihbarat yapılanması burası. Buna dikkat çekmek lazım. Yoksa efendim çapkınlık yapmışlar, sapkınlık yapmışlar. Evet, bunlar da çok önemli. Fakat bunu magazinleştirerek asıl mesele gözden kaçırılıyor. Buna dikkat etmek lazım.