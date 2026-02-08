  • İSTANBUL
Gündem Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı
Gündem

Evlat değil cellat! Babasını para yüzünden baltayla katletti! Bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı

Hatay’da siyaset dünyasını sarsan kan dondurucu bir aile faciası yaşandı. Çekmece Beldesi’nin eski belediye başkanı Cafer Özenir, öz oğluyla girdiği para tartışmasının kurbanı oldu. Gözü dönen evlat, babasını balta darbeleriyle canice hayattan kopardı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi, Cumhuriyet tarihinin en trajik evlat dehşetlerinden birine sahne oldu. 2009-2014 yılları arasında Çekmece Belde Belediye Başkanlığı yapan Cafer Özenir, evinde tartıştığı oğlu S.Ö. tarafından baltalı saldırıya uğradı. Defalarca balta darbesi alan eski başkan olay yerinde hayatını kaybederken, babasını katleden zanlı polis ekiplerine teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da geçmiş yıllarda Çekmece Belde Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Cafer Özenir, para tartışması yaşadığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Babasını katleden zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat günü Arsuz ilçesinde Cafer Özenir'in evinde yaşandı. Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesinin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili (DSP) Cafer Özenir, oğluyla para meselesi yüzünden tartıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI OĞLU BALTAYLA ÖLDÜRDÜ

Yaşanan tartışma esnasında eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö., babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesine maruz kalan baba, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özenir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Babasını baltayla canice öldüren S.Ö., olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

