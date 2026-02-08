  • İSTANBUL
Yerel Rizelilerin kayak yarışı böyle olur! ‘Petranboard’ heyecanı yaşandı
Yerel

Rizelilerin kayak yarışı böyle olur! ‘Petranboard’ heyecanı yaşandı

Giriş Tarihi:
DHA Giriş Tarihi:

Rize’nin yüksek kesimlerinde her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Petranboard’ heyecanı yaşandı. Tahtalarla kayak yapmak isteyenler 150 metre uzunluğundaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘petranboard’ kayak yarışları yapıldı. Yarışlara katılan yaklaşık 40 kişi, 150 metre uzunluğundaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

Meşeköy köyünde bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘petranboard’ kayak yarışlarına, köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında ‘üzme tahtası’ olarak bilinen tahtalarla 150 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. Yaklaşık 40 kişi, yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek petranboard adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlar ilgiyle takip edilirken, üşüyenler horon oynayarak ısındı. Bazı kayakseverler, snowboard yaparak eski kültürle yeni kültürü aynı anda yaşadı.

'MUAZZAM BİR ATMOSFER VAR'

Petranboard tahtasıyla kayan Mahmure Tüfek, “7-9 senedir buraya geliyoruz. Çok seviyoruz. Düşe kalka keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok keyifli. Hem eskisi hem yenisi olan snowboard aynı anda izlemek mükemmel bir görsel şölen olduğunu düşünüyorum. Herkesi davet ediyorum muazzam bir atmosfer var. Petranboard, muhteşem doğa, eşsiz güzellik. Eski kültürün günümüzde değerlendirmesidir. dedi.

'İLK KEZ DENEDİM ÇOK GÜZELDİ'

Yarışlara katılan Havvanur Eskikan, çok eğlendiğini ifade ederek, “Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Yarışmak için değil eğlenmek için geldik. 3-4 kere düştüm. 3’üncü oldum. Bunu ilk defa gördüm. Snowboard biliyordum ama bunu ilk kez denedim” diye konuştu.

Bir başka yarışmacı ise “İyi ve çok zevkliydi. Bir iki kez düştüm ama devam edip mücadele ettim. Biraz zordu. Bana çarpan da oldu. Biraz sinirim bozuldu ama devam ettim.” ifadelerini kullandı.

