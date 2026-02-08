Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!
Yemeklerinize lezzet değil, zehir katıyor olabilirsiniz uyarısını göz ardı etmemek lazım artık...
Yemeklerinize lezzet değil, zehir katıyor olabilirsiniz uyarısını göz ardı etmemek lazım artık...
Aldığınız pul biberde boya varsa, tükettiğiniz zerdeçalda tebeşir tozu varsa nasıl anlarsınız ya da karabiber gerçekten karabiber mi? Aktardan veya marketten aldığınız baharatları test etmenin en hızlı yöntemlerini bir araya getirdik. İşte sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test… Pul biber, zerdeçal ya da karabiber evde en sık tükettiğimiz ve şifasına inandığımız en lezzetli baharatlar. Peki, bu baharatlar ya sahteyse?
Sahte baharatı anlamanın kolay yöntemleri var. Örneğin, pul biber suya atınca hemen renk veriyorsa boyalıdır! Zerdeçal: Sıcak suyun dibine çökmüyor, suyu bulandırıyorsa sahtedir! İşte sahte baharatları ortaya çıkaran testler...
1. TEST: PUL BİBERDE "BOYA" TUZAĞI En çok hile yapılan baharatların başında pul biber gelir. Parlak görünmesi için eklenen kimyasal boyalar sağlığı tehdit eder. 3 SANİYELİK TEST Bir bardak soğuk suyun içine bir tutam pul biber atın. Eğer su anında kıpkırmızı veya turuncu oluyorsa, içinde gıda boyası vardır. Gerçek pul biber rengini suya hemen vermez, yağını bırakması için zaman gerekir.
2. TEST: ZERDEÇALDAKİ "NİŞASTA" OYUNU Zerdeçal, altın değerinde bir şifadır ancak içine karıştırılan tebeşir tozu veya nişasta bu şifayı zehre dönüştürebilir. 3 SANİYELİK TEST Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırmadan bekleyin.
Eğer zerdeçal bardağın dibine çökerken suyun üstü berrak kalıyorsa gerçektir. Su bulanıklaşıyor ve tortulu bir hal alıyorsa içinde nişasta veya dolgu maddesi vardır.
3. TEST: KARABİBER Mİ, YOKSA TAŞ MI? Karabiberin içine genellikle ağırlık yapması için çok ince öğütülmüş taş veya yabancı tohumlar eklenir. 3 SANİYELİK TEST Bir miktar karabiberi avucunuza alın ve koklayın, ardından bir miktar suya atın. Gerçek karabiber suyun üzerinde kalır veya çok yavaş çöker. Eğer attığınız gibi dibe "taş gibi" çöküyorsa, içinde gerçekten taş tozu veya ağır metal karışımları olabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23