  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da kira fiyatları belli oldu! En ucuz kira hangi ilçede Hasan Arslan’dan Özgür Özel’e Sert Tepki: Lafla Değil, Listeyle Konuşuyoruz İSKİ'nin verileri açıklandı: İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Merminin izini saniyeler içinde buluyor: Türk Teknolojisi Kore devinin hizmetinde! Nereden nereye, Fred bitti artık... İşte evde sirke yapmanın altın formülü! Markete gitmeyi unutun bu yöntem harika... Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin! Onca tehdit ve yaptırım işe yaramadı! 2 bölgeyi işgal ettiler
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

Yemeklerinize lezzet değil, zehir katıyor olabilirsiniz uyarısını göz ardı etmemek lazım artık...

#1
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

Aldığınız pul biberde boya varsa, tükettiğiniz zerdeçalda tebeşir tozu varsa nasıl anlarsınız ya da karabiber gerçekten karabiber mi? Aktardan veya marketten aldığınız baharatları test etmenin en hızlı yöntemlerini bir araya getirdik. İşte sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test… Pul biber, zerdeçal ya da karabiber evde en sık tükettiğimiz ve şifasına inandığımız en lezzetli baharatlar. Peki, bu baharatlar ya sahteyse?

#2
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

Sahte baharatı anlamanın kolay yöntemleri var. Örneğin, pul biber suya atınca hemen renk veriyorsa boyalıdır! Zerdeçal: Sıcak suyun dibine çökmüyor, suyu bulandırıyorsa sahtedir! İşte sahte baharatları ortaya çıkaran testler...

#3
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

1. TEST: PUL BİBERDE "BOYA" TUZAĞI En çok hile yapılan baharatların başında pul biber gelir. Parlak görünmesi için eklenen kimyasal boyalar sağlığı tehdit eder. 3 SANİYELİK TEST Bir bardak soğuk suyun içine bir tutam pul biber atın. Eğer su anında kıpkırmızı veya turuncu oluyorsa, içinde gıda boyası vardır. Gerçek pul biber rengini suya hemen vermez, yağını bırakması için zaman gerekir.

#4
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

2. TEST: ZERDEÇALDAKİ "NİŞASTA" OYUNU Zerdeçal, altın değerinde bir şifadır ancak içine karıştırılan tebeşir tozu veya nişasta bu şifayı zehre dönüştürebilir. 3 SANİYELİK TEST Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve karıştırmadan bekleyin.

#5
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

Eğer zerdeçal bardağın dibine çökerken suyun üstü berrak kalıyorsa gerçektir. Su bulanıklaşıyor ve tortulu bir hal alıyorsa içinde nişasta veya dolgu maddesi vardır.

#6
Foto - Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

3. TEST: KARABİBER Mİ, YOKSA TAŞ MI? Karabiberin içine genellikle ağırlık yapması için çok ince öğütülmüş taş veya yabancı tohumlar eklenir. 3 SANİYELİK TEST Bir miktar karabiberi avucunuza alın ve koklayın, ardından bir miktar suya atın. Gerçek karabiber suyun üzerinde kalır veya çok yavaş çöker. Eğer attığınız gibi dibe "taş gibi" çöküyorsa, içinde gerçekten taş tozu veya ağır metal karışımları olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık
Gündem

Ülkenin lideri az önce açıkladı: Füze ve İHA'larla yoğun hava saldırısına uğradık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaş halinde oldukları Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelensk, ateşkese Rusya..
Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı
Gündem

Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nde görevli bir albayın, NATO ve Yunan ordusuna ait gizli askeri bilgileri para karşılığında Çin’e sızdırdığı ..
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Geçtiğimi günlerde CHP’li Keçiören Belediyesi’nde patlak veren belediye personeline şiddet uygulanması gündemdeki yerini korurken bir skanda..
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Gündem

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Ankara kulislerini hareketlendiren iddiaya göre; 7 partili yeni ittifak geliyor. İşte haberin ayrıntıları...
Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’
Siyaset

Bu ihanet sözlerini kimse unutmasın! ‘Depremde Rum geldi, Yunan geldi Türk askeri gelmedi’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremin yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Yardıma Rum geldi, Yunan geldi Türk Askeri gelmedi” diyerek Türk Sil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23