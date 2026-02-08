Kolaylıkla yapabilirsiniz... Sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test: Evde hemen deneyin!

Aldığınız pul biberde boya varsa, tükettiğiniz zerdeçalda tebeşir tozu varsa nasıl anlarsınız ya da karabiber gerçekten karabiber mi? Aktardan veya marketten aldığınız baharatları test etmenin en hızlı yöntemlerini bir araya getirdik. İşte sahte baharatı anlamak için 3 saniyelik test… Pul biber, zerdeçal ya da karabiber evde en sık tükettiğimiz ve şifasına inandığımız en lezzetli baharatlar. Peki, bu baharatlar ya sahteyse?