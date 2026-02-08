Çölaşan ‘yalan-dolan, dindar düşmanlığı’nda 50. yaşına basmış
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu'nun 'Çölaşan ‘yalan-dolan, dindar düşmanlığı’nda 50. yaşına basmış' başlıklı yazısı...
Kimi zaman Atatürkçü, kimi zaman kurtuluşu HDP’nin barajı aşmasında gören.
Kimi zaman “bizim yapamadığımız Fetullah Gülen yaptı” diyerek CIA kuklası yapıdan medet uman Emin Çölaşan, bu zikzaklar çizdiği yalan dolan gazeteciliğinde, 50. yaşına basmış..
“Bana artık yarım yüz yıllık dinozor gazeteci diyebilirsiniz!” demiş..
Ben “gazeteci” eklemesini çıkartıp, dinozor demeyi tercih ederim..
Çünkü gazeteci objektif olur. Kalemini kimseye satmaz.
Ölümüne birisini destekleyip, ölümüne bir başkasını topa tutmaz..
Bir gün FETÖ’yü tehlikeli görüp, devirmek istediği adamın ayağına bir diken batıracak diye, o tehlikeli gördüğü örgütle yol yürümez..
Gazeteci dürüst olur..