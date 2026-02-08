RAMS Başakşehir seriyi ilerletti

  • İSTANBUL
RAMS Başakşehir, bugünkü müsabakada Eyüpspor’u 2-1’lık skorla mağlup ederek Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte turuncu-lacivertli ekip, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, söz konusu periyotta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlattığı serisini aynı statta Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle sürdürdü.

Bu süreçte Kasımpaşa’yı 3-1, Samsunspor’u 2-0, Gaziantep FK’yı 5-1, Fatih Karagümrük’ü 2-1, Kayserispor’u 3-0 ve Eyüpspor’u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile 1-1, Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kaldı.

