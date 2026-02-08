  • İSTANBUL
Gündem Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi
Gündem

Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başvurunun cevabı ortaya çıktı! CHP’li başkandan AK Parti’ye katılma girişimi

Muhalefet partilerin belediye başkanlarının AK Parti’ye geçmek için adeta sıraya girdiği bu günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğu ancak AK Parti'nin bunu kabul etmeyerek Bozbey'i geri çevirdiği iler sürüldü.

Başta CHP’li belediyeler olmak üzere muhalefetteki belediyeler AK Parti’ye geçmek için adeta sıraya girmiş durumda. Bilindiği üzere son dönemde çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili AK Parti saflarına katılmıştı. Çok sayıda başkan ve milletvekilinin de yakın zamanda AK Parti'ye katılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.

TGRT Haber’de ‘Taksim Meydanı’ programında canlı yayında gündemi değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat dikkat çeken bir iddiada bulundu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE FARKLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKARILABİLİR”

Murat, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçmek için birçok kez girişimde bulunduğunu iddia etti. Murat'ın iddiasına göre Mustafa Bozbey'ın bu başvurusu AK Parti tarafından kabul edilmedi.

Ferhat Murat, yaşanan gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti’ye geçmek için çok fazla kanal yaptı. Çok zorladı ancak AK Parti kendisine onay vermedi, vize vermedi. Sonrasında Özgür Özel’i ziyaret etti. Bana gelen bazı belge ve bilgiler var. Kendisiyle ilgili bir soruşturma yapılıyor mu bilmiyorum ama Mustafa Bozbey hakkında son derece vahim ve başsavcılık bununla ilgili araştırma yapıyor mu bilmiyorum ama bakılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde farklı bir sonuç ortaya çıkarılabilir.

