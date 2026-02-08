İşte evde sirke yapmanın altın formülü! Markete gitmeyi unutun bu yöntem harika...

Bir diğer uzman, Middlesex Üniversitesi immünoloğu Darsha Yagnik, elma sirkesinin "mother" adlı bakteri ve maya karışımıyla benzersiz olduğunu ifade etti. Yagnik, laboratuvar çalışmalarında sirkenin bağışıklık hücrelerini güçlendirerek mikropları yok ettiğini buldu. "Diğer sirkeler bu kadar etkili değil" diyerek, mother'ın sindirim bağışıklığını desteklediğini ve besin emilimini artırdığını belirtti. Uzman, eski uygarlıkların sirkeyi hastalık önleyici olarak kullandığını hatırlattı ve modern araştırmaların bunu doğruladığını ifade etti.