Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar

yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgelerine yaptıkları ziyaretlerde adeta ‘turist’ gibi davrandıklarını kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Bu açıklamalar, hükümetin deprem sonrası yürüttüğü yoğun çalışmalarını eleştiren muhalefetin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ‘YILDA BİR KEZ GELİYORUZ’ İTİRAFI

Özgür Özel deprem bölgesine ziyaretlerini şu sözlerle anlatırken, “Tabii depremden sonra buraya hemen her yıl uğruyoruz” dedi. Bu ifade, Özel'in bölgeye yılda sadece bir kez gittiğini açıkça ortaya koydu. Özel’in bu itirafı, depremzedelerin acısını paylaşmak yerine, sembolik ziyaretlerle yetindiklerinin kanıtı oldu. Özel'in bu sözleri, hükümetin 455 bin konutluk devasa projesini eleştirdiği konuşmaların ne kadar boş olduğunu da gözler önüne serdi. Hükümet yetkilileri, deprem sonrası hızlı müdahale ve kalıcı konut inşasıyla milyonlarca vatandaşı barındırdığını belirtirken, Özel'in nadir ziyaretleri "samimiyetsizlik" olarak yorumlandı.

MANSUR YAVAŞ: 3 YIL SONRA TEKRAR GELDİK

Benzer bir itiraf da Mansur Yavaş'tan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, deprem bölgesine yaptığı ziyarette, “Evet, 3 yıl sonra tekrar geldik” diyerek, bölgedeki çalışmalarla neredeyse hiç ilgilenmediğini kabul etti.

GÖKÇEK’TEN ‘DEPREM TURİSTİ’ ELEŞTİRİSİ

Hükümet cephesinden gelen açıklamalarda ise, deprem sonrası yapılan çalışmalar gururla vurgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, deprem bölgelerinde 455 bin konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bu rakam, dünyanın en büyük felaketlerinden birinde Türkiye'nin gösterdiği direnci simgeliyor. Buna rağmen, muhalefet liderleri bu başarıyı gölgelemeye çalışıyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla bu itirafları kamuoyuna duyurdu ve “Deprem turisti Özgür Özel ve Mansur Yavaş, bölgeye neredeyse hiç gitmediklerini itiraf ediyor, sonra da devletin yaptığı konutları utanmadan eleştiriyorlar” dedi.

DEPREMZEDELER TEPKİLİ

Depremzedeler arasında yapılan röportajlarda da benzer tepkiler yükseliyor. Hatay'da yaşayan bir vatandaş, “Muhalefet liderleri gelip fotoğraf çektirip gidiyor. Hükümet ise evimizi yaptı, bizi çadırdan kurtardı” şeklinde konuştu.