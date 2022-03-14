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Spor Rakibine dirsek attı, takımdan anında kovuldu!
Spor

Rakibine dirsek attı, takımdan anında kovuldu!

Tayland’da Bangkok FC forması giyen Aitsaret Noichaiboon’ın rakibine attığı dirsek ile büyük tepki topladı. Kulübü Noichaiboon’ın sözleşmesini feshetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 18:38:00 -
Rakibine dirsek attı, takımdan anında kovuldu!

Tayland’da Bangkok FC forması giyen Aitsaret Noichaiboon’ın rakibine attığı dirsek ile büyük tepki topladı. Kulübü Noichaiboon’ın sözleşmesini feshetti.

Rakibine attığı dirsekle yere serdi! Takımdan kovuldu

Ajansspor'da yer alan habere göre; Bangkok FC forması giyen Aitsaret Noichaiboon ikili mücadelede rakibinin kendisine vurmasına çok sinirlendi. Noichaiboon rakip futbolcunun arkasından koşarak ona çok sert bir dirsek attı. Rakip oyuncu aldığı dirsek darbesiyle yere düşerken hakem Noichaiboon'a kırmızı kart gösterdi.

Rakibine vurduğu dirsek sonrası hem takım arkadaşlarından hem de rakipten tepki gören Aitsaret Noichaiboo soyunma odasına gitti. Bu hareketi sonrası futbolcunun kulübü Bangkok FC maç biter bitmez sözleşmesini feshetti. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketlerden birini yapan genç futbolcu izleyen herkesin tepkisini çekti.

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