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Raketler 15 Temmuz Şehitleri için sallanıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Masa Tenisi Açık Turnuvası düzenlendi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:01
Raketler 15 Temmuz Şehitleri için sallanıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Masa Tenisi Açık Turnuvası düzenlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Masa Tenisi Açık Turnuvası başladı.


İki Gün boyunca Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda devam edecek olan müsabakalara 30 sporcu katılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:01
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