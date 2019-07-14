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Rahvan atları ‘15 Temmuz’ için yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Rahvan At Yarışları’nda heyecanlı anlar yaşandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 17:23
Rahvan atları ‘15 Temmuz’ için yarıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘Rahvan At Yarışları’nda heyecanlı anlar yaşandı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Bursa, demokrasi ve milli birlik için bir arada Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ‘Rahvan Atları Yarışları’ gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile birlikte düzenlediği yarışlar, Akçalar Hisartepe mevkiinde yoğun katılımla yapıldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz’un yıldönümünde yapılan programın açılışında, geleneksel sporların sporun ötesinde bir kültürü barındırdığını söyleyerek, “Geleneksel sporlar, Anadolu kültürünün önemli yansımalarıdır. Yüzlerce yıl öncesinden bugünlere kadar gelen geleneksel spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenmiş, kimliğimizin bir parçası olmuşlardır” dedi.


“Kültürümüzün aynası”


Başkan Aktaş, geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışma, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, “İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit ve binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkusuyla hala varlığını sürdürüyor. Bizler, kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz” dedi.


Rahvan atlarının asaleti ile asırlardır gözde olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Rahvan atları, şeceresi bilinen, rahvan özelliği olan, geçmişiyle bir sıfatı olup künyesi bulunan ve özenle yetiştirilen Türk atlarıdır. Rahvan yarışları bugün Türkiye’de yaygın olarak yapılıyor. Rahvan atları koşusu geleneksel güzelliklerimizi geleceğe taşıdığımızın da bir örneğidir. ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ nedeniyle düzenlediğimiz yarışlara Türkiye’nin farklı bölgelerinden 70 kulüp 150’ye yakın sporcu ve Bursa’mızın 17 ilçesinden 11 rahvan kulübü yaklaşık 70 sporcu ile katılıyor” diye konuştu.


Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun faaliyet takviminde de yer alan ‘Rahvan At Yarışları’nın sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:23
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