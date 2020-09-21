  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Rahmi Turan ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Ses var görüntü yok, paspas gibi ezdiler
Siyaset

Rahmi Turan ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Ses var görüntü yok, paspas gibi ezdiler

Paçavra Sözcü'nün kalemşörlerinden Rahmi Turan, İstanbul'da CHP'li bir ilçe belediyesinde haksızlığa uğradığını belirttiği bir gazetecinin "Hak arayanların sözcüsü olacağını" savuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından harcandığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:19:00 -
Rahmi Turan ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Ses var görüntü yok, paspas gibi ezdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "Atatürk" kavgası sürerken, partinin medya tetikçisi Sözcü'nün yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İstanbul'da CHP'li ilçe belediyesi mensuplarının hak arayan bir gazeteciyi paspas gibi ezdiklerini yazdı.

Yazısına Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce gerçekleştirdiği video konferansta sarf ettiği, "Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım…", "Bu konuda  söz veriyorum…", "Sizlere de söz veriyorum…", "Bu ülkede hiç kimsenin ezilmesini istemem…", "Herkesin alın terinin karşılığını almasını isterim!" ifadelerine yer vererek başlayan Turan, yaşanan bir olayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını tekzip ettiğini belirtti.

"İlginç bir öykü olacak"

Söz konusu olayın, CHP'li bir ilçe belediyesinde meydana gelen olayda büyük bir iftirayla karşı karşıya kalan bir gazetecinin uğradığı haksızlık olduğunu ve bu haksızlığın hâlâ giderilemediğini, bu konuda da bir ışık görmediğini dile belirten Turan, iznini alamadığı gerekçesiyle ismini belirtmediği şahsın öyküsünü daha sonra yazacağını ve bu öykünün de ilginç olacağını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu mektupları görmezden geldi

Yaşanan olaydan "Hak arayanların sözcüsü olacağım" naraları atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğunu kaydeden Turan, iftiraya uğradığını belirttiği gazetecinin defalarca kez CHP Genel Merkezi'ne mektup yazdığını ve bu mektupların Kılıçdaroğlu tarafından okunmasını sağladığını ancak bir türlü cevap alamadığını ifade etti.

"Ses var, görüntü yok"

Kılıçdaroğlu'nun mektupları görmezden gelmesini "Ses var, görüntü yok" ifadeleriyle yorumlayan Turan, CHP'li ilçe belediyesi mensuplarının, iftiraya uğradığını belirttiği gazeteciyi aralarına almamak için paspas gibi ezdiklerini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan iki skandal birden!
Dünya

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan iki skandal birden!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye’yi hedef aldı..
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı