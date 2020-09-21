Rahmi Turan ve Kemal Kılıçdaroğlu karşı karşıya! Ses var görüntü yok, paspas gibi ezdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "Atatürk" kavgası sürerken, partinin medya tetikçisi Sözcü'nün yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İstanbul'da CHP'li ilçe belediyesi mensuplarının hak arayan bir gazeteciyi paspas gibi ezdiklerini yazdı.

Yazısına Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce gerçekleştirdiği video konferansta sarf ettiği, "Ben bütün garibanların, hak arayanların sözcüsü olacağım…", "Bu konuda söz veriyorum…", "Sizlere de söz veriyorum…", "Bu ülkede hiç kimsenin ezilmesini istemem…", "Herkesin alın terinin karşılığını almasını isterim!" ifadelerine yer vererek başlayan Turan, yaşanan bir olayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını tekzip ettiğini belirtti.

"İlginç bir öykü olacak"

Söz konusu olayın, CHP'li bir ilçe belediyesinde meydana gelen olayda büyük bir iftirayla karşı karşıya kalan bir gazetecinin uğradığı haksızlık olduğunu ve bu haksızlığın hâlâ giderilemediğini, bu konuda da bir ışık görmediğini dile belirten Turan, iznini alamadığı gerekçesiyle ismini belirtmediği şahsın öyküsünü daha sonra yazacağını ve bu öykünün de ilginç olacağını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu mektupları görmezden geldi

Yaşanan olaydan "Hak arayanların sözcüsü olacağım" naraları atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğunu kaydeden Turan, iftiraya uğradığını belirttiği gazetecinin defalarca kez CHP Genel Merkezi'ne mektup yazdığını ve bu mektupların Kılıçdaroğlu tarafından okunmasını sağladığını ancak bir türlü cevap alamadığını ifade etti.

"Ses var, görüntü yok"

Kılıçdaroğlu'nun mektupları görmezden gelmesini "Ses var, görüntü yok" ifadeleriyle yorumlayan Turan, CHP'li ilçe belediyesi mensuplarının, iftiraya uğradığını belirttiği gazeteciyi aralarına almamak için paspas gibi ezdiklerini de sözlerine ekledi.