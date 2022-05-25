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Spor Rahmetullah Berişbek, Gençlerbirliği'ne veda etti
Spor

Rahmetullah Berişbek, Gençlerbirliği'ne veda etti

Gençlerbirliği ile sözleşmesi biten Rahmetullah Berişbek, kırmızı-siyahlı camiaya veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 03:23:00 -
Rahmetullah Berişbek, Gençlerbirliği'ne veda etti

Rahmetullah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gençlerbirliği'nden ayrılığını açıkladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "2013 senesinde kapısından içeri bir çocuk olarak girdiğim Gençlerbirliği'nden ayrılma vakti. Desteklerini esirgemeyen ve bana abilik, ablalık yapan tesis çalışanlarına, üzerimde sayısız emeği olan hocalarıma, iyi günde, kötü günde bizi her zaman destekleyen Gençlerbirliği taraftarına ve bu imkanları sağlayan büyük başkan rahmetli İlhan Cavcav'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saha içinde ve dışında Gençlerbirliği'nin büyüklüğünü bilerek hareket ettiğinin altını çizen Rahmetullah, "Bu kutsal forma altında unutamayacağım birçok an yaşadım. İlk maçımdaki heyecanımı son maçımda da yaşadım. Bu kulübe ilk adım attığım günden beri bu forma için tüm mücadelemi verdim. Gençlerbirliği'nin oyuncusu olarak olmasa bile taraftarı olarak her zaman destekçisi olacağım ve kalbimin her zaman bir köşesinde taşıyacağım." görüşlerine yer verdi.

Gençlerbirliği'nde daha önce de Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan kulüple yollarını ayırmıştı.

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