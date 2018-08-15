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Rahip Brunson tahliye edildi mi?

ABD’nin Rahip Brunson’un ev hapsine alınmasını bahane ederek Türkiye’ye uyguladığı ekonomik savaşta Türkiye’nin bir biri hamleleri sayesinde ABD doları tepe takla olmaya devam ederken, ABD'li Rahip Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:17
Rahip Brunson tahliye edildi mi?

ABD’nin Rahip Brunson’un ev hapsine alınmasını bahane ederek Türkiye’ye uyguladığı ekonomik savaşta Türkiye’nin bir biri hamleleri sayesinde ABD doları tepe takla olmaya devam ederken, ABD'li Rahip Brunson'ın ev hapsine itiraz talebi 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın hapishaneden ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine yapılan ikinci itiraz da reddedildi. Mahkeme Brunson'ın ev hapsinin devamına karar verdi. Açıklama Brunson'ın avukatlarından geldi. Ekim 2016'da FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson Temmuz ayında ev hapsi şartıyla hapishaneden tahliye edilmişti. Avukatları tarafından ev hapsine yapılan itiraz reddedilmişti. Papaz Brunson'ın tahliye edilmemesi nedeniyle son dönemlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaşanıyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:17
  1. Rahip Brunson tahliye edildi mi?

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