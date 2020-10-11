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Ekonomi Rahatlatan açıklama! Normalleşme desteğinden 1.2 milyon çalışan faydalandı
Ekonomi

Rahatlatan açıklama! Normalleşme desteğinden 1.2 milyon çalışan faydalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 159 bine yakın işveren ile 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak Normalleşme Desteği sağlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:48:00 -
Rahatlatan açıklama! Normalleşme desteğinden 1.2 milyon çalışan faydalandı

Normalleşme Desteği’nden yararlanılabilmesi için iş yerlerinin e-SGK üzerinden müracaatta bulunmalarının yeterli olacağına dikkati çeken Selçuk, “Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yapılarak ‘e-SGK/İşveren/ İşveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı. Selçuk, destekten yararlanma kapsamına giren çalışanlara ilişkin kontrollerin sistem tarafından elektronik ortamda yapıldığını da kaydetti.

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