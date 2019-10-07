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Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku için neler içilmeli? Uykuya ne iyi gelir?

Uykuboşa geçen zaman değildir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir süreçtir.

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:09
Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku için neler içilmeli? Uykuya ne iyi gelir?

Bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya uyku devamsızlığına yol açar. Uyku bozuklukları gündüz aşırı uyku isteğine sebep olur. Uykuda yürüme, altını ıslatma, kabuslar ve diğer sorunlar da uykusuzluğa sebep olur. Bazı uyku hastalıkları ise yaşamı tehdit edici boyuttadır.

Kaliteli bir uyku için;

Uykulu hissetmeden yatağa gitmeyin.

Eğer 20 dakika sonra halen uykuya dalamadıysanız, yataktan çıkın.

Her gece yatağa gitmeden önce sizin rahatlamanızı sağlayacak meşguliyetlere başlayın.

Her sabah aynı saatte kalkın.

düzenli olarak tüm gece uykusuna sahip olmaya çalışın.

Eğer yapabilirseniz, şekerleme yapmaktan kaçının.

Öğle yemeğinden sonra kafein almayın.

Yatağa aç girmeyin, ancak yatma vaktine yakın saatlerde ağır yemek de yemeyin.

Yatma vaktinden önce altı saat içerisinde ağır egzersizden kaçının.

Endişelenmenize yol açan nedenlerle gün içinde ilgilenin.

Yatak odanızı sessiz, karanlık ve hafif soğuk duruma getirin.

 Yatmadan önce duş alın.

Telefon veya bilgisayarınızı yatağa almayın

Geç saatlere kadar televizyon seyretmeyin.

Uykunuzu getirecek bitki çayları;

Melisa,Çarkıfelek ,Kediotu,Nane,Ihlamur,Şerbetçiotu,Papatya

İyi Uykular.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:09
  1. Uyku

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