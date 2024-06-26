Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda neden yok? Gerçek ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'nın Portekiz Milli Takımı'nda neden oynamadığı merak ediliyor... İşte cevabı!

Beşiktaş, transfer dönemine bomba gibi girdi.

Paulista'nın ardından hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istediği Rafa Silva'yı alarak psikolojik üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk yarışında olmak için tüm imkanları seferber ediyor.

ensonhaber.com'a göre; Ricardo Quaresma'nın çabalarıyla siyah-beyazlı takımı seçen Rafa Silva'nın, Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos ile sorun yaşadığı öğrenildi.

2022 Eylül ayında Portekiz Milli Takımı'na haksız yere alınmadığını düşünen Silva, rest çekerek milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

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O dönem Portekizli futbolcuya en büyük desteği ise Ricardo Quaresma vermişti.

Q7, açıklamasında şunları söylemişti:

Kendimi Rafa’da görüyorum ve hatta onun vereceği tepkinin bile aklımdan geçtiğini söyleyebilirim. Çok iyi olduğu zaman ve milli takıma geldi ve nadiren oynadı. Sadece Rafa açıklayabilir ama ben anlıyorum. Kulüpte iyi olduğumuz zaman milli takıma gidebileceğimize ve oynayabileceğimize inanıyoruz.