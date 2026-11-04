Geceleri yatakta dönüp durmaya son! Bu yöntemle 6 dakikada mışıl mışıl uyuyacaksınız
Geceleri uykuya dalmakta güçlük çekenler için bilim dünyasından inatçı uykusuzluğu bitirecek çığır açan bir yöntem açıklandı. Yapılan klinik gözlemler, yatmadan önce dinlenen yavaş tempolu melodilerin uykuya geçiş süresini 69 dakikadan sadece 6 dakikaya kadar indirdiğini kanıtladı. Stres hormonu kortizolu düşürerek bedeni ve zihni rahatlatan bu doğal müzik terapisi, milyonlarca insana deliksiz ve kaliteli bir uykunun kapılarını aralıyor.