Geceleri yatakta dönüp durmaya son! Bu yöntemle 6 dakikada mışıl mışıl uyuyacaksınız

Kendi listesini hazırlamak istemeyen dinleyiciler, dijital platformlardaki hazır uyku listelerini gün içinde test ederek kendilerine en uygun ritmi belirleyebiliyor. Sleep Foundation verilerine göre, doğru müzik seçimi, kaliteli ve bölünmeyen bir dinlenme için gereken çevresel ve davranışsal alışkanlıkları kapsayan 'uyku hijyeni' standardını yükseltiyor. Bebekleri uyutmak için söylenen ninnilerden yetişkinlerin dinlediği enstrümantal parçalara kadar her yaştan insan benzer bir biyolojik rahatlama yaşıyor.