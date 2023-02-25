Rafa kaldıran bu besin gençleştiriyor! Cildinize yatırım için bunu yapın, geç kalmayın! DNA hasarını onarıyor!

20’den fazla üzüm türünün olduğu yeryüzünde sağlıklı yaşam kapsülü diyebileceğimiz bir çeşit var ki gençliğin formülü adeta içinde. Her üzüm çeşidi kendine göre farklı roller üstlense de kan üzümü hem kuru hem taze haliyle tüketilebiliyor. Cilt hücrelerini koruyucu ve DNA’yı onarıcı bir etkiye sahip olan kan üzümü birçok hastalığa da şifa oluyor.

Çekirdeğinden kabuğuna, yaprağına, kurusuna kadar şifa deposu olan kan üzümünün faydalarını sizlere sunmaktayız. Migrenden, hazımsızlığa, demir eksikliği vs iyi gelen kan üzümünün aynı zamanda yumurtalıklardaki kist oluşumunu da önlediği saptanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda kan üzümünün kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık, düşük pendik escort yapma gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı kullanıldığı öngörülmüştür. Üzüm birkaç çeşide ayrılmakla beraber sağlık açısından genel anlamda faydaları aynıdır. Lakin bazı özellikleri kan üzümünü diğerlerinden ayrı tutmakta. Kan üzümü çeşitler ve vücuda etkileri oldukça fazladır Ayrıca kan üzümünün tadı da diğerlerinden farklıdır. Tadı ekşi değildir. Cilt ve saç sağlığında da kullanılabilir kan üzümü. kan üzümü kolesterolü dengelemektedir. İçerdiği minerallerden ötürü insülin duyarlılığını arttırır. Düzenli tüketildiği takdirde hafızayı da geliştirmektedir.

KAN ÜZÜMÜNÜN GENÇLEŞTİRİCİ ETKİSİ

DNA hasarını onararak önleyen siyah üzüm, kolajen seviyesini artırır ve cildin daha genç görünmesini sağlıyor.

Yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Kırışıklık oluşumunu yavaşlatıyor ve var olan kırışıklıkları açıyor

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Düzenli olarak siyah kan üzümü tüketen kişilerin cildinin daha sağlıklı ve parlak göründüğü bilinmektedir.

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Kan Üzümünün Çeşitleri

Kan üzümün çekirdeği, kurusu, yaprağı genel olarak şifa deposu olan besinler gurubundadır. Siyah üzüm kansızlık, migren, hazımsızlık, kistler, cilt sorunları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu iklim sebebiyle bağcılık açısından çok elverişli bir yapıya sahip. Dünya üzerinde birden fazla çeşit bulunmaktadır. Bu Çeşitler siyah üzüm, kan üzümü, kuru üzüm vs birçok çeşitle öngörülmektedir.

Antioksidan etkiye sahip olan siyah üzüm, cildin yıpranmasını önleyen mineral deposudur.

Siyah kan üzümü anti-aging etkisi sayesinde cildin dinç kalmasını kolaylaştırıyor.

Cildin zararlı maddelerden arınmasını sağlayan siyah üzüm, sivilce ve siyah nokta oluşumuna önlüyor.

Uzmanlar tarafından her sabah 10 adet siyah kan üzümü tüketmenin cildinizi yaşlanmaya karşı koruduğu belirtiliyor.

KAN ÜZÜMLÜ GENÇLİK MASKESİ TARİFİ

Demir deposu ve antioksidan kaynağı kan üzümü maskesi, doğrudan cilde uygulandığında düzenli kullanım sonrası gözle görülür etki gösteriyor. Haftada 2 kere uygulanan bu maskeyle daha canlı ve parlak bir cilde kavuşmak mümkün.

2 tatlı kaşığı halis zeytinyağı

1 su bardağı siyah kan üzümü

Öncelikle üzümleri blenderdan geçirin ardından üzerine zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Hazırlanan üzüm ve zeytinyağı karışımını cildinize iyice sürün. Uyguladığınız maskeyi yüzünüzde 20 dakika kadar beklettikten sonra yüzünüzü ılık bir suyla durulayın.

Bilmek isteyenler için;

Kan Üzümünün Çeşitleri

Kan üzümün çekirdeği, kurusu, yaprağı genel olarak şifa deposu olan besinler gurubundadır. Siyah üzüm kansızlık, migren, hazımsızlık, kistler, cilt sorunları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu iklim sebebiyle bağcılık açısından çok elverişli bir yapıya sahip. Dünya üzerinde birden fazla çeşit bulunmaktadır. Bu Çeşitler siyah üzüm, kan üzümü, kuru üzüm vs birçok çeşitle öngörülmektedir.

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