Başkan Erdoğan hastane açılışında müjdeyi verdi: 38 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı açıklamalarda, "Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin, aynı zamanda köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz İstanbul'un tüm vatandaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine teşekkürlerimi iletiyorum. Açılısı yapılan bu eserlerin tamamının şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz sağlık hizmetleri noktasında ciddi bir birikimin köklü bir kurumsal tarihin temsilcileriyiz. Hekim hikmete erişen bir şahsiyet olarak telakki edilmiştir. Sağlıkta ciddi bir birikimimiz var. İstanbul Tıp Fakültesi de ecdadın emanetidir. 14 Mart 1919'da hikmet bey ve arkadaşlarının dalgalandırdığı Türk Bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Tabiplik, tarihimizde asla sıradan bir meslek olaak görülmemiştir. Devlet geleneğimizde devamlılık esas. Kurumlar devletle birlikte milletin de kurumlarıdır.

Biz hem sağlık hizmetleri hem de tababet ilmi noktasında çok ciddi bir birikimin temsilcileriyiz. Tabiblik asla sıradan bir meslek olarak görülmemiştir. Hekim, hikmete erişen şahsiyet olarak telakki edilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir. Bu fakülte cihan devleti Osmanlı'nın bize emanet ettiği kurumlardan birisidir. Sultan Fatih'in emriyle kurulan Fatih Darülşiffasında tıp eğitiminin ilk izlerini görüyoruz. 4 asır sonra 1827'de 2. Mahmut tarafından inşa ettirilen Tophane-i Amire ile ilk modern tıp fakültemiz burada vücut bulmuştur. Bu tarihsel akışı şunun için vurguluyorum. Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen ecdad, bu anlayışımızı kurumlara da yansıtmıştır.

14 Mart 1919'da hikmet bey ve arkadaşlarının dalgalandırdığı Türk Bayrağı esarete boyun eğmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanı olmuştur. Tabiplik, tarihimizde asla sıradan bir meslek olaak görülmemiştir. Devlet geleneğimizde devamlılık esas. Kurumlar devletle birlikte milletin de kurumlarıdır.

İstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Modern tıp eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı, reçetede yazılan ilaçlara erişilemediği günler oldu. Sağlıktaki bu tabloyu 24 yılda tam tersine çevirmeyi başardık. Hastanın rehin alındığı dönemi gördük. Artık hastaneler insanımıza kaliteli hizmet sunuyor. Artık devlet hastanelerimiz de şehir hastanelerimiz de vakıf, özel, üniversite hastanelerimiz de milletimize sağlık hizmetleri sunuyor. Özellikle İstanbulumuzun sağlık altyapısını yeniden inşa ettik.

Yeni bir adım daha atıyor. 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı alma ilanına çıkacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki dönem takvimi açıklayacak.