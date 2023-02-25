Diş ağrısını anında kesiyor: Altın değerinde tavsiyeler! Diş kanması olursa kritik, çok önemli herkes dikkat! Bunu yapın

Periodontoloji Uzmanı Diş Hekimi Dilek Mamaklıoğlu Dilek Mamaklıoğlu, diş fırçalarken oluşan kanamaların nedenlerine ve nasıl önlenebileceğine dair altın değerinde tüyolar verdi. Doğru diş fırçalama tekniklerinin, diş ipi kullanmanın kritik önem taşıdığını söyleyen Mamaklıoğlu, sigara tiryakilerini de ''Sigara kullanımı, diş eti hastalığını saklar ve farkında olmazsınız'' sözleriyle uyardı.

'Diş etlerinde kanama ve şişlik gibi belirti veren diş eti hastalıklarının temel etkeni, diş yüzeylerinde biriken bakteriyel tabakadır'' diyen Mamaklıoğlu, bakteriyel plak tabakası düzenli diş fırçalama ile uzaklaştırılmadığı takdirde, bakterilere karşı vücudumuzun oluşturduğu koruma yanıtı sonucunda diş eti hastalığının oluştuğunu belirtti.

Diş eti kanamasını engellemek için nelere dikkat edilmeli?

Diş eti hastalıklarının ilk basamak tedavisi ağız hijyen eğitimi

Diş eti hastalıklarının ilk belirtisinin kendiliğinden veya uyaranla oluşan diş eti kanaması olduğunu söyleyen Mamaklıoğlu, ''Bu durumda ilk yapılması gereken, diş hekimine başvurmaktır. Diş hekiminin muayenesi sonucunda gerekli tedaviler yapılır veya ileri seviyede diş eti hastalığı mevcutsa diş hekimi, diş eti uzmanına yönlendirebilir. Diş eti hastalıklarının ilk basamak tedavisi ağız hijyen eğitimi ve ağızdaki tüm bakteriyel tabaka ile diş taşlarının uzaklaştırılmasıyla oluşur. Diş hekimi tarafından gerçekleştirilen diş taşı ve kök yüzeyi temizliği, hastanın ev bakımı ile tamamlanır. Ağız hijyenini sağlamada en önemli noktalardan bir tanesi doğru teknikle diş fırçalamaktır'' ifadelerini kullandı.

Dilek Mamaklıoğlu, doğru teknikle diş fırçalamanın püf noktalarını ise şöyle aktardı: “Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa, en az 3 dakika boyunca dişlerin tüm yüzeylerine ulaşılarak fırçalanmalıdır. Arka dişlere kolaylıkla ulaşabilecek küçük başlı ve yumuşak bir diş fırçası tercih edilmelidir. Diş fırçası diş etine doğru 45 derece eğimlendirilerek, diş ve diş etinin birleştiği bölgeye yerleştirilir ve küçük dairesel titreşimler yapılır. Bu işlem sırasında, diş fırçasının çok fazla hareket ettirilmemesi, küçük titreşimlerin hem dişe hem de diş etine yaklaşık 10 saniye kadar uygulanması gerekmektedir. On saniye dolduktan sonra fırça, yan dişlere ilerler. Aynı açı ve aynı süreyle dişlerin iç yüzeyleri ve çiğneme yüzeyleri de fırçalanır. Alt çene ve üst çenedeki dişler ayrı ayrı fırçalanmalıdır ve hiçbir diş yüzeyi atlanmamalıdır.

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Peki evde doğal neler yapabiliriz?

Günde en az 2 kez ve en az 2 dakika boyunca yumuşak bir diş fırçası ve bezelye büyüklüğünde macun ile dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmezseniz, bu yazdığımız yöntemlere ekstra bir durum yaşanmadıkça ihtiyacınız olmayacaktır. Diş eti kanaması durmuyor diyorsanız mutlaka doktora başvurun ve anlık çözüm için soğuk kompres yapabilirsiniz. İşte diş eti kanamaları ve anlık çözüm için doğal tedaviler...

Yağ ile Gargara

Ağzınızı zeytinyağı veya hindistancevizi yağıyla gargara yaptığınızda, ağzınızdaki bakteri sayısını azaltırsınız ve bu sayede ağrınız azalır. 2 yemek kaşığı yağı ağzınıza alıp 15 – 20 dakika boyunca çalkalayabilirsiniz.

Ayrıca diş kemiklerini güçlendirir.

K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar ve kemikleri güçlendirir. K vitamini insan vücuduna dolaylı yollardan birçok faydası da bulunur. Kanın pıhtılaşması için gerekli proteinlerin üretiminde görev alan K vitamininin eksikliği, diş kanama bozuklukları ile kendini gösterir.

K vitamini nelerde bulunur? Ispanak, pazı, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar ..

Zencefil

Zencefil kökünü temizleyerek geceden suda bekletin ve ağzınızı bu suyla çalkalayın.

Çay torbası koyun

Siyah çay diş ağrınızı geçirecektir. Çaydaki tein maddesi ağrı azaltıcı etkiye sahiptir.

Sarımsak

Bir veya iki diş sarımsağı çiğneyerek diş ağrınızdan kurtulabilirsiniz. Sarımsak tozu ve tuzu karıştırıp dişinize basmak da faydalı olacaktır. Birkaç gün boyunca yaptığınızda diş ağrınız kaybolacaktır.

Guava yaprakları

2 – 3 guava yaprağını çiğneyerek veya guava yapraklarını kaynatıp suyuyla gargara yaparak diş ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Nane yaprakları

Tek yapmanız gereken taze nane yapraklarını çiğnemek.

Tuz ve karabiber

Belki şaşıracaksınız ama tuz ve karabiber güçlü anti bakteriyel etkiye sahiptir ve eşit miktarda tuz ve karabiberi çok az suyla karıştırıp macun yaparsanız ve ağrıyan dişinize basarsanız, diş ağrınız hafifleyecektir.

Karanfil

Oldukça etkili bir yöntemdir. 2 – 3 karanfili ezip zeytinyağıyla karıştırarak ağrıyan bölgeye basarsanız ağrınız geçecektir. Direk karanfil yağını da dişinize damlatarak etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Soğan

Soğanı dilim dilim doğrayın ve güzelce çiğneyin. Soğanın içerdiği anti mikrobik özellikler ağzınızdaki zararlı mikropları öldürecektir. Birkaç dakika çiğnedikten sonra ağrınız geçecektir.

Çürük ağrısı için altın renkli zerdeçal

Birkaç damla hardal yağı ile yarım çay kaşığı zerdeçalı karıştırıp koyu bir macun haline getirin ve çürük dişin üzerine yerleştirin.