Banka enkazlarının altında servet yatıyor: Altın, dolar, para ve ziynet eşyalar banka kasasında tutanlar ne olacak?

Deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede birçok banka şubesinin de yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği biliniyor. Depremzedelerin bankalardaki kiralık kasalarının akıbeti ise merak konusu.

Deprem felaketi sonrası, hasar gören birçok banka şubesi nedeniyle depremzedelerin endişeleri artmış durumda. Bölgede, birçok vatandaş bankalardaki kiralık kasalarının durumunu merak ediyor. Ancak kiralık kasa sistemi, sahibinin mahremiyetini ön planda tuttuğu için, kasada ne olduğu yalnızca sahibi tarafından biliniyor. Bu nedenle, depremde kaybolan kiralık kasalarla ilgili bankacılık kuralları gereği atılacak herhangi bir adım ön görülmüyor. Birçok vatandaş konuyla ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Ancak bankacılık kuralları gereği konuyla ilgili atılacak bir adımın henüz olmadığı belirtiliyor.

"Kiralık kasalarla ilgili kurallar gereği 'beyan' ile ödeme yapılmıyor"

Kiralık kasa sistemi, mahremiyet esaslı bir uygulama olduğu için, kasada ne olduğu yalnızca sahibi tarafından biliniyor. Kamuhaberin' aktardığına göre: Bu nedenle, depremde kaybolan kiralık kasalarla ilgili tazminat talep edilebilmesi için, kasada yer alan eşya hakkında yapılan beyanın yapılması gerekiyor. Ancak bankacılık kuralları gereği, beyan ile ödeme yapılamıyor ve hasar tespit çalışmaları sonucunda, kaybolan kasaların tazmini sadece beyan edilmiş kasalar için geçerli oluyor. Bu durumda, depremzedelerin bankalardaki kiralık kasalarla ilgili şikayetleri olsa da, bankaların yapabileceği bir adım bulunmuyor.

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