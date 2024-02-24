Raf etiketlerine düzenleme geliyor! Artık bu şekilde olmayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicileri korumak için gıda etiketlerine yeni düzenleme getirdiklerini söyledi. Yumaklı, "Örneğin muz aromalı süte muzlu süt yazılamayacak, görsel eklenemeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek" dedi.

YANILTICI GÖRSELLER KULLANILAMAYACAK

Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı sitil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe çilek görseli kullanılamayacak. İçinde muz aroması olan bir sütte muzlu süt yerine muz aromalı süt yazacak.

BENZETMELERE DE İZİN VERİLMEYECEK

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "... tadında", "... lezzeti", "...keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Örneğin, bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerle satılamayacak.

VATANDAŞA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Gıda güvenilirliğinin, insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da çalışmalarımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızı da gönüllü gıda denetçisi olmaya davet ediyorum."

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1,3 MİLYONDAN FAZLA GIDA DENETİMİ YAPILDI

2023'de toplam 1,3 milyondan fazla gıda kontrolü gerçekleştirdiklerini söyleyen Yumaklı, "Gıda işletmelerine yaklaşık 19 bin adet idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 578 milyon lira idari para cezası kestik. 255 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sektörlerin hepsine ayrı ayrı odaklandığımız Eş Zamanlı Sektörel Denetim Programlarımızı uyguladık. 2024'te de kontrol ve denetimlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.