Radyo Başakşehir’e 'Yılın İnternet Radyosu' ödülü

13 Şubat 2020’de yayın hayatına “mutluluğun sesi” sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye genelinde de ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştı. Birbirinden farklı içerik ve programlarla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Radyo Başakşehir’e bir ödül de Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri’nden geldi.

En çok dinlenen internet radyoları arasında yer alıyor

Spor, sanat ve iş dünyasından birçok ismin ödüle layık görüldüğü gecede Türkiye’nin en çok dinlenen internet radyoları arasındaki yerini alan Radyo Başakşehir, “Yılın İnternet Radyosu” ödülüne layık görüldü. Geleneksel radyodan aldığı gücü kamu sorumluluğu ile birleştirip “mutluluğun sesi” mottosuyla dijital ortamda dinleyicilerine ulaştıran Radyo Başakşehir’in ödülünü Genel Yayın Yönetmeni Necip Fazıl Ergüt aldı.

Günlük dinlenme sayısı 40 bin

Radyo Sokağı’ndan Murat Çiçek ile Gündem’e kadar birbirinden farklı programları dinleyiciyle buluşturan Radyo Başakşehir’in günlük dinlenme sayısı ortalama 40 bine ulaştı. Siyaset ve sanat dünyasından yüzlerce konuğun ağırlandığı Radyo Başakşehir’de, mutluluğun sesine mutluluk katmak isteyen genç yetenekler için 5. dönem Radyo Akademi dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimlerde kursiyerler usta radyoculardan ders alma imkânına sahip oluyor. Akademiden mezun olan öğrencilere ise Radyo Başakşehir’de program yapma fırsatını yakalıyor.