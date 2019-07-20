Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü ASELSAN tarafından geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi ve Silah Tespit Radarı’nın kritik bileşenlerinden ısı kontrol birimi yerli olarak üretildi.

ASELSAN tarafından uzun menzilde geniş tehdit setine karşı geliştirilen Erken İhbar Radar Sistemi ve Silah Tespit Radarı’nın kritik bileşenlerinden ısı kontrol birimi yerli olarak üretildi. ISISO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Sırcan, radardaki elektronik sistemlerin değişen çevresel koşullara göre soğutulması gerektiğini belirterek, “Prototipi 18 aylık çalışma sonunda ortaya koyduk. Prototip cihazın ısıl, mekanik ve elektronik tüm tasarımı ve imalatı firmamız tarafından yapıldı. 1 prototip, 17 seri üretim siparişi aldık. Bu sorumlulukla ülkemize yüksek oranda katma değer sağladığımıza inanıyoruz” dedi.

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