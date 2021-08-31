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Spor Radamel Falcao için La Liga iddiası
Spor

Radamel Falcao için La Liga iddiası

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun Radamel Falcao'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:44:00 -
Radamel Falcao için La Liga iddiası

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Radamel Falcao, yeniden La Liga'da forma giyebilir.

Marca'nın iddiasına göre Rayo Vallecano, Falcao'nun transfere onay vermesini bekliyor.

Haberde, Falcao'nun onay vermesinden sonra Rayo tarafının Galatasaray ile temasa edeceğinin de detayı yer alıyor.

Eylül 2019'da Galatasaray'a gelen 35 yaşındaki Falcao, sarı kırmızılı form aile 20 gol attı.

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