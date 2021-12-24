  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rachid Ghezzal'den ilginç açıklama
Spor

Rachid Ghezzal'den ilginç açıklama

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, attığı golü değerlendirirken maç öncesi takım arkadaşlarıyla arasında geçen diyalogdan bahsetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 00:10:00 -
Rachid Ghezzal'den ilginç açıklama

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ikinci golünü kaydeden Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Attığı şık golü değerlendiren Ghezzal, "Böyle bir durumda olmak çok güzel, gol atmak çok güzel. Maçtan önce arkadaşlarım, Oğuzhan ile Necip şut atmadığımı, çok az şut çektiğimi söylediler. Ben de fırsatımı bulup şutumu gönderdim ve golümü attım." dedi.

Daha iyi şeyler yapacağını vurgulayan Ghezzal, "Zor tabii ki bu tarz bir fikstürde üç günde bir maç oynamak kolay değil. Ama biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Biz rakiplerimize çok fazla şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemliydi. Geri döndük. Hataları daha iyi kontrol edip daha az hata yaptığımızda daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay