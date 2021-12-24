Rachid Ghezzal'den ilginç açıklama

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın ikinci golünü kaydeden Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Attığı şık golü değerlendiren Ghezzal, "Böyle bir durumda olmak çok güzel, gol atmak çok güzel. Maçtan önce arkadaşlarım, Oğuzhan ile Necip şut atmadığımı, çok az şut çektiğimi söylediler. Ben de fırsatımı bulup şutumu gönderdim ve golümü attım." dedi.

Daha iyi şeyler yapacağını vurgulayan Ghezzal, "Zor tabii ki bu tarz bir fikstürde üç günde bir maç oynamak kolay değil. Ama biz iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Biz rakiplerimize çok fazla şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemliydi. Geri döndük. Hataları daha iyi kontrol edip daha az hata yaptığımızda daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.