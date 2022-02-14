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Spor Quaresma ortalığı karıştırdı
Spor

Quaresma ortalığı karıştırdı

Portekiz ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma'nın yaptığı hareket damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 09:45:00 -
Quaresma ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ın efsane Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma dün akşam oynan maçta Portekiz Ligi'ne damga vuran bir harekete imza attı.

Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun sakatlığına tahammül edemedi. Yerde kalan futbolcunun zaman geçirdiğini düşünen Portekizli futbolcu sağlık ekiplerini beklemeden olaya müdahale etti. Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Herkesin şaşkın bakışları arasında rakibini kucağına alan Quaresma bir süre futbolcuyu böyle taşıdı. Kucağındaki futbolcunun 'Ne yapıyorsun' jestinden sonra tekrar yere bıraktı.

Rakip takım futbolcuları Quaresma'ya tepki gösterirken hakemin kararı Quaresma'ya sarı kart oldu. Maç Belenenses'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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