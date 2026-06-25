QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, SSB Kuantum Programı Tanıtımı'nda, ASELSAN ile SSB arasında Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin imzalar atıldı.

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek ve 4 yıl sürecek projeyle kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi'nin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Kuantum bilgisayarların sunacağı yüksek hesaplama gücünün savunma sanayisi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm sağlaması bekleniyor. Dünya genelinde teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri ve kamu destekli programların odak noktasında yer alan kuantum teknolojileri, geleceğin en önemli stratejik rekabet alanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla, Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik ve kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinliğin artırılması, araştırma geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması planlanıyor. Savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması ve bu stratejik alan için ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi de projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Söz konusu proje kapsamında Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile ortak çalışmalar yürütülecek.

QPU tasarımlarının uzun süredir devam ettiği proje sürecinde, işlemci birimlerinin seri üretimi için ASELSAN bünyesinde gerekli altyapı yatırımları da tamamlanma aşamasına getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojileri alanında 2021 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bu alanda stratejik bir adım daha attıklarını belirten Akyol, şunları kaydetti:"ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi Geliştirme Projesi'nde ilk imzalar atıldı. Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerini, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz.

Eş zamanlı olarak, kuantum çip üretim evini ASELSAN'da hayata geçirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Proje ile kuantum bilgisayarların kalbi sayılan kuantum işlemci birimini yerli ve milli olarak tasarlayıp üretecek, geleceğin teknolojilerinde dışa bağımlılığımızı azaltacak ve ülkemize öncü bir AR-GE altyapısı kazandıracağız. Değerli paydaşlarımız Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve TÜBİTAK UME ile birlikte yüksek teknolojide ülkemizi zirveye taşımaya kararlıyız."